Koningin Máxima opent de Week van het geld in koninklijk blauw

Het is de twaalfde editie van de Week van het geld. Ieder jaar staat deze in het teken van kinderen en jongeren leren omgaan met geld, zodat ze op volwassen leeftijd financieel zelfstandig kunnen zijn.

Máxima opent de Week van het geld

Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. Niet gek dus dat zij de week mag openen. Het thema van dit jaar is ‘Bedwing de bling’. Nu houdt Máxima nogal van een glimmertje hier en daar en ook dit keer liet ze niet al haar ‘bling’ thuis.

Vol programma

Máxima kreeg allereerst een voorproefje van de theatervoorstelling Geld en geluk. Daarna sprak ze met de directeur van het Nibud, Arjen Vliegenthart, en basisschooldocent Angela Esajas over het belang van het op jonge leeftijd aanleren van financiële vaardigheden zoals sparen, financiële planning en omgaan met verleidingen.

De outfit

Máxima koos voor een koninklijk blauwe, nauwsluitende jurk. Hierover heen droeg ze een camelkleurige mantel. Aan haar voeten had ze pumps die qua kleur goed matchten met haar jas. Zoals we al zeiden bleef niet alle ‘bling’ thuis. In haar oren droeg ze hangers met glimmende edelstenen.

Koningin Máxima is vandaag samen met minister Sigrid Kaag in de Jaarbeurs in Utrecht voor de opening van de Week van het geld. Beeld ANP / ANP

De twee stemden hun outfits goed op elkaar af, ze verschenen allebei in koninklijk blauw. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

