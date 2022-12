Koningin Máxima opnieuw gespot in haar favoriete jas

Op de school vond het evenement ‘Meet the world, make the change’ plaats, ter ere van het zeventigjarige jubileum van Nuffic, een organisatie die zich inzet voor internationalisering in het onderwijs.

Máxima op werkbezoek in Den Haag

Tijdens het evenement ging de koningin in gesprek met de directeur van Nuffic, medewerkers en studenten. Ook was ze aanwezig bij de workshop ‘Working with your international skillset’. De koningin weet met haar achtergrond en huidige werkzaamheden natuurlijk als geen ander hoe hoe het is om internationale werkervaring op te doen en in te zetten.

Máxima’s favoriete jas

Voor het evenement trok Máxima een van haar grote favorieten aan: haar gebloemde mantel van Oscar de la Renta. De koningin droeg de jas voor het eerst in januari 2020 en sindsdien hebben we ’m talloze keren voorbij zien komen.

Koningin Máxima was donderdagochtend aanwezig op de Haagse Hogeschool. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De koningin bezocht het evenement ‘Meet the world, make the change’ ter ere van het zeventigjarige jubileum van Nuffic. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Voor het evenement trok Máxima haar favoriete jas uit de kast: een mantel van Oscar de la Renta. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Verschillende combinaties

Leuk om te zien, is hoe ze de jas iedere keer weer met een andere outfit combineert. Dit keer een fleurig groen ensemble, en toen ze in november met het hele gezin aanwezig was in de Nieuwe Kerk in Amsterdam voor de najaarsfotosessie, droeg ze de jas over een bordeauxrode outfit, waardoor het een totaal andere look werd.

Knalgele pantalon

Ook een van onze favoriete combinaties: de look in april 2020. Máxima ging toen voor een werkbezoek naar een technologiebedrijf in Enschede en combineerde de jas met een knalgele pantalon. Heerlijk gedurfd!

Sinds januari 2020 is Máxima talloze keren in haar favoriete jas gespot. Beeld Getty Images, Brunopress

Onze koningin is niet bang om een gezellig printje of felle kleur te dragen. Maar wat is nou echt haar lievelingskleur? Dat onthulde Willem-Alexander in een interview:

