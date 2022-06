Hiervoor trok koningin Máxima een prachtige capejurk uit de kast, net zoals ze gisteravond deed toen ze naar een bijzonder concert gingen.

Máxima in capejurk van Jan Taminiau

Eerst even over gisteravond: de koning en de koningin boden het presidentspaar van Oostenrijk een concert van het Nederlands Kamerkoor aan in dank voor hun gastvrijheid. Het koor speelde de wereldpremière van Van Gogh in me in het Konzerthaus. Máxima zag er verbluffend uit in een capejurk van Jan Taminiau. Ze droeg deze jurk eerder naar een staatsbezoek in Portugal in 2017.

Het artikel gaat verder onder de foto’s

Koningin Máxima sluit bezoek aan Oostenrijk af in twee prachtige capejurken Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima sluit bezoek aan Oostenrijk af in twee prachtige capejurken Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima sluit bezoek aan Oostenrijk af in twee prachtige capejurken Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Laatste dag

Vandaag reizen Willem-Alexander en Máxima per trein naar Graz, voor de laatste dag van het staatsbezoek. In de trein spreken ze met de Oostenrijkse klimaatminister, Leonore Gewessler. Daarna bezoeken ze het bedrijf AVL, waar ze een rondleiding krijgen, en staat er een ontmoeting met de burgemeester van Graz op de planning. In de middag krijgt het koningspaar een presentatie over een nieuw fietsconcept voor de stad.

Zeegroene capejurk

Máxima draagt vandaag een zeegroene capejurk uit een eerdere collectie van Natan. Het is een favoriet, want ze droeg ‘m al eerder tijdens staatsbezoeken aan Indonesië (2020) en Duitsland (2021).

Liefde voor capejurken

Dat Máxima gek is op capejurken, moge duidelijk zijn. Ze droeg er maar liefst drie tijdens het driedaagse bezoek aan Oostenrijk. Naast deze twee exemplaren begon ze haar trip namelijk in een knalrode capejurk van Natan.

Koningin Máxima sluit bezoek aan Oostenrijk af in twee prachtige capejurken Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima sluit bezoek aan Oostenrijk af in twee prachtige capejurken Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima sluit bezoek aan Oostenrijk af in twee prachtige capejurken Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima sluit bezoek aan Oostenrijk af in twee prachtige capejurken Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Royaltykenner Rick Evers praat je nog even bij over twee andere Weense looks:

Bron: Modekoningin Máxima