Koningin Máxima steelt met deze nieuwe paisley-jurk de show bij Appeltjes van Oranje

Ook koning Willem-Alexander dacht goed over z’n outfit na. Hij bleef helemaal in het thema met z’n oranje stropdas.

Willem-Alexander in plaats van Máxima

De Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds worden sinds 2003 elk jaar uitgereikt aan drie onderscheidende sociale initiatieven. Normaal gesproken reikt koningin Máxima de prijzen uit, maar in de lustrumjaren is het de beurt aan de koning. Aangezien dit de 20e keer is dat de Appeltjes van Oranje worden uitgereikt, mocht Willem-Alexander de beste initiatieven bekronen met een bronzen beeldje en een geldbedrag van € 25.000. Leuk feitje: het beeldje is ontworpen door prinses Beatrix, die trouwens ook bij de uitreiking aanwezig was.

Paisley-jurk trendalert

Voor deze bijzondere gelegenheid droeg koningin Máxima een donkerblauwe japon met wit paisley design van het modehuis Natan. In de huidige couture collectie van Natan is de rode variant van de stof te zien. Het paisley-dessin is een Oosters patroon met druppel- of bladmotieven. Het sierlijke motief is al meerdere keren in de mode geweest. Voor onze koningin is het een nieuwe jurk, maar wat ons betreft begint Máxima hiermee een nieuwe trend.

Máxima maakte donderdag haar outfit af met nieuwe witte plexi-pumps van Gianvito Rossi, een witte clutch en haar Seaman & Schepps schelpenoorbellen. Prachtig!

De witte clutch en de pumps maken de outfit van koningin Máxima helemaal af. Beeld Brunopress

Koning Willem-Alexander en Máxima tijdens de uitreiking van de Appeltjes van Oranje met de ontvangers van de onderscheidingen voor sociale initiatieven. Beeld Brunopress

Prachtig, die paisley-jurk van Máxima en Willem-Alexander bleef lekker in het thema met zijn oranje das. Beeld Brunopress

Bron: Modekoningin Máxima