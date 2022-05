Nadat het museum 75 jaar gesloten is geweest voor publiek, kreeg Máxima vandaag de eer om het Groote Museum aan het Artisplein opnieuw te openen. Het museum staat in het teken van de verbinding tussen de mens en al het andere leven op aarde.

Máxima in japon van Natan

De koningin was aanwezig bij het feestelijke openingsprogramma en kreeg een rondleiding. Ze droeg voor de gelegenheid een japon van Edouard Vermeulen van haar favoriete modehuis Natan.

Eerder gezien

Deze japon droeg Máxima al eerder tijdens een staatsbezoek aan Engeland in 2019, toen ze naar de Royal Ascot ging. Ze draagt hier vandaag een hoofdaccessoire van Fabienne Delvigne, schoenen van Ferragamo en oorbellen van Steltman bij.

Favoriete creatie

De japon is de favoriete creatie van ontwerper Edouard Vermeulen, vertelde hij aan Libelle toen we hem in 2020 in Brussel zagen. Over de Royal Ascot in 2019 zei hij: “Op de paardenraces van Ascot, vorig jaar juni, droeg zij een zeer elegante jurk van nude-kleurige transparante mousseline. Zo eenvoudig, maar zo fris voor de gelegenheid.”

Natuurlijke glow

Hij vervolgde: “Ze heeft natuurlijk die Argentijnse glow, daardoor staat bijna alles haar: zachte tinten, maar ook uitgesproken kleuren. Mensen uit het noorden hebben het qua kleurenpalet moeilijker. Dan is de maquillage weer belangrijk.”

Bron: Brunopress, Modekoninginmaxima