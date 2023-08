Koningin Máxima straalt in Griekenland in déze rode bloemenjurk

De koningin werd gezien in een kunstgalerij op het Griekse eiland Spetses, met dochters Alexia en Ariane.

Koningin Máxima in rode bloemenjurk

Ze droeg een prachtige rode jurk met bloemen van Dolce en Gabbana. De jurk heeft een strak lijfje en een uitlopende rok. Het gaat om een model uit de lente/zomer collectie van 2018. Op dit moment is de jurk dan ook niet meer verkrijgbaar.

Mediacode

De koningin is op de kiek gezet in de jurk, maar helaas mogen we deze beelden niet delen omdat de foto’s tijdens een privé-aangelegenheid zijn gemaakt. Hieronder zie je hoe de jurk eruit ziet:

De jurk van Dolce en Gabbana Beeld Dolce & Gabbana

Look-a-likes shoppen

Jurken van Dolce en Gabbana zijn natuurlijk behoorlijk prijzig - en in dit geval ook uitverkocht, dus deze kunnen we helaas niet op de kop tikken. Wel kunnen we ons natuurlijk laten inspireren door de koningin. Déze rode, gebloemde jurken zijn wel betaalbaar en verkrijgbaar.

Desigual via About You Beeld Desigual via About You

Maxi-jurk met cut-outs van Desigual via About You - € 69,90

Zalando Beeld Zalando

Getailleerde maxi-jurk van Zalando - € 39,99

Bonprix Beeld Bonprix

Jurk met kant van Bonprix - € 39,99

H&M Beeld H&M

Babydoll-jurk met geplooid lijfje van H&M - € 99

Het koninklijk gezin is nu op vakantie in Griekenland. Wat ze deze maand nog meer deden, zie je hier:

Bron: Royal fashion police