Koningin Máxima straalt in groen pak van haar favoriete modehuis

De koningin bezocht de school als erevoorzitter van ‘Méér muziek in de klas’. De basisschool doet mee aan de wedstrijd ‘De grootste schoolband van Nederland’ tijdens het jaarlijkse Kerst Muziekgala. Koningin Máxima woonde een muziekles van groep 7 bij. Bestuurslid en Songfestival-deelnemer Jeangu Macrooy was ook aanwezig.

Na afloop sprak de koningin met de kinderen. Daarna ging ze in gesprek met de directeur, leerkrachten en vakdocenten over het muziekonderwijs op de school.

Plat geknuffeld

Dat koningin Máxima bij hun muziekles aanwezig was, was een grote verrassing voor de kinderen. Ze reageerden razend enthousiast en de koningin werd plat geknuffeld. Lief!

De look

Koningin Máxima droeg een groen broekpak met een donkergroene coltrui tijdens het werkbezoek. Het is een ontwerp van haar favoriete modehuis Natan. We hebben haar al eerder in het pak gezien, tijdens opnames van Klokhuis. Buiten droeg ze hier een donkergroene mantel van MaxMara over.

