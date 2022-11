Koningin Máxima straalt in groene japon op druilerige dag Beeld Brunopress

De Oranjes

Koningin Máxima straalt in groene japon op druilerige dag

Niets is zo onvoorspelbaar als het Nederlandse weer en dat weet koningin Máxima natuurlijk als geen ander. Toen het vandaag regende tijdens het staatsbezoek van de Italiaanse president, was ze daar gelukkig op gekleed. Máxima verwelkomde de president in een prachtige mosgroene japon, een warme mantel én een bijpassende hoed.