Koningin Máxima straalt in mosterdgele broek tijdens vogelexpeditie op Sint Maarten

Het drietal is ‘s ochtends uitgenodigd bij Fort Amsterdam, waar ze tijdens een vogelexpeditie op zoek gaan naar de bruine pelikaan. Dit is de nationale vogel van Sint Maarten, dus die moeten ze natuurlijk wel even gezien hebben!

Dag twee op Sint Maarten

De rest van de dag volgt een druk programma. Zo bezoeken ze woonvoorziening White and yellow cross en gaan ze naar een wetenschapsbeurs waar scholieren presentaties geven. In de middag staat er ook nog een boel op de planning. Onder andere een bezoek aan een schooltuinenproject, St. Peters Hill en een baseballtoernooi. ‘s Avonds gaan ze naar een receptie van de gouverneur.

Outfit Máxima

Er zullen dus nog wel wat outfitwissels plaatsvinden vandaag. Máxima trapt de dag af in een mosterdgele broek van Natan met daarop een witte blouse van Zeus + Dione. Om haar nek heeft ze een collier met schelpen en ook aan haar oorhangers zitten schelpen. Aan haar voeten draagt ze dé schoenentrend van 2023: ballerina’s. Ook opvallend is het kapsel van de koningin, dat heel kunstig opgestoken is.

Entertainmentjournalist Matthijs Albers en royaltyvlogger Josine Droogendijk praten in een nieuwe editie van ‘De maand van de Oranjes’ honderduit over de Caribentrip van onze royals. En dan met name over de gemaakte kledingkeuzes:

