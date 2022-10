Koningin Máxima straalt in nauwsluitende jurk met dierenprint

De koningin kwam maandag in Tanzania aan in een casual look. Sterker nog: ze had geen make-up op en haar compressiekousen nog aan. Ook dinsdag koos ze voor een nonchalante look, ze ging voor een maxi-jurk met slippers. Vandaag droeg ze een iets chiquere outfit.

Máxima in dierenprint

Ze draagt een jurk van het merk Givenchy die tot over de knie valt. Ze droeg ’m al eerder, tijdens een werkbezoek aan Argentinië en tijdens het staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland. Het is dus een favoriet! Ze draagt er zwarte pumps en oorbellen bij.

Drukke planning

Wat ze vandaag doet in die mooie outfit? Er staat een dag vol vergaderingen op de planning. Ze ontmoet president Samia Suluhu Hassan en spreekt met de gouverneur van de Bank of Tanzania en een aantal ministers. Ze zullen het vooral hebben over financiën, privacy en digitalisering. Ook gaat ze in gesprek met de vertegenwoordigers van het Generation Equality Forum over gendergelijkheid. Je snapt het al: het is een drukke dag voor de koningin.

Kijk haar shinen in die prachtige, groene jurk met dierenprint van Givenchy. Beeld Brunopress/Patrick van Katwijk

De gesprekken zijn minder luchtig dan haar outfit: het gaat in Tanzania over financiën, privacy en digitalisering. Beeld Brunopress/Patrick van Katwijk

Máxima maakte de jurk af met een zwarte tas en pumps. Beeld Brunopress/Patrick van Katwijk

Veel royals dragen sieraden met diamanten, parels en goud. Koningin Máxima draagt deze zeker ook, maar daarnaast kiest ze regelmatig voor opvallende, goedkopere materialen:

Bron: Modekoningin Máxima