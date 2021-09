Koningin Máxima straalt in wijde pantalon met zwart-witte print tijdens werkbezoek

Koningin Máxima bracht donderdag een bezoekje aan de Gulpener Bierbrouwerij in Limburg. Dit deed ze in een outfit waarin ze er én modieus uitzag én de handen flink uit de mouwen kon steken.

Ze droeg een witte blouse op een prachtige, wijde pantalon met zwart-witte print, beide uit een eerdere collectie van haar favoriet Natan. Wijd op wijd, daar komen veel mensen niet mee weg, maar Máxima bewijst hiermee nogmaals dat zij niet een van hen is.

Mathilde heeft ’m ook

Bij deze look droeg Máxima een zonnebril met roze glazen van Chanel. De oorbellen die ze droeg zijn van Cult Gaia. Máxima is niet de enige royal die deze pantalon van Natan in het bezit heeft. Koningin Mathilde van België heeft ’m in het wit met bordeauxrood.

Duurzaam ondernemerschap

Máxima bezocht de brouwerij als erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting in Gulpen. De brouwerij won de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap, één van de Koning Willem I-prijzen. Haar bezoek werd vooraf stilgehouden.

Handen uit de mouwen

Onze koningin kwam niet alleen een kijkje nemen, maar moest ook aan het werk. Zo mocht ze hopbellen plukken en een handje helpen in de microbrouwerij. Ook kreeg ze een rondleiding en ging ze in gesprek met de medewerkers. Met hen hief ze het glas, maar dan wel eentje zonder alcohol.

Koningin Máxima straalt in wijde pantalon met zwart-witte print Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Koningin Máxima straalt in wijde pantalon met zwart-witte print Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Zo ziet koningin Máxima eruit zonder make-up

Bron: Modekoningin Máxima, Vorsten.