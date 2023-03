Koningin Máxima verschijnt in bordeauxrood pak op dag drie in Marokko

Koningin Máxima zit tijdens werkreisjes nooit stil. Het programma is altijd propvol en zo ook dit keer. Ze is in Marokko in haar functie als speciale pleitbezorger van de Verenigde Naties. Het bezoek staat geheel in het teken van inclusieve financiering voor ontwikkeling in het land. Máxima spreekt hiervoor met allerlei ondernemers en regeringsvertegenwoordigers. Ook vandaag was ze alweer vroeg uit de veren.

Máxima in bordeaux rood pak

Voor de derde dag trok Máxima een bordeauxrood pak uit de koffer. Dit lijkt erg op haar paarse broekpak van Zara, maar dat is ’m niet, dit is een nieuw exemplaar. Ze ging voor styling tot in de puntjes. Haar haren zijn opgestoken en ze heeft haar look verrijkt met matchende rode items. Zo zien we haar Moneypenny-tas van Sophie Habsburg, draagt ze haar robijnen ring en donkerrode nagellak. Waar ze al de hele reis op sleehakken verscheen, lijkt ze dit keer wel voor naaldhakken te hebben gekozen.

Juwelen

De juwelen van de koningin stelen de show vandaag. Ze heeft veel moois om en aan. Zo zien we een ketting, oorbellen en een broche vol diamanten. Haar robijnenring is het exemplaar dat ze in 2003 van Willem-Alexander kreeg na de bevalling van Amalia. De broche is een historisch exemplaar uit de Oranjekluis. Deze werd in 1898 voor het eerst bij koningin Wilhelmina gezien, toen was het nog een armband. Koningin Juliana droeg de robijnen als eerst als een broche.

Eerdere looks

Benieuwd naar eerdere looks van de koningin tijdens de werkreis naar Marokko? Maandag trapte ze af in een bijzondere dip-dye jurk van Max Mara. Die dag deed ze een kledingwissel en verscheen ze ook in een fleurige blouse en maxi-rok van het Italiaanse merk Etro. Op de tweede dag van het VN-bezoek koos Máxima opnieuw voor een fleurige print. Dit keer haar Valentino-jurk.

Vandaag is de derde dag van de VN-reis naar Marokko voor koningin Máxima. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima trok hiervoor een bordeauxrood pak uit de koffer. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Vooral haar juwelen vallen op: veel diamanten, haar robijnen ring en een historische broche. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima heeft een mooie collectie van honderden fantastische jurken. Deze en andere koninklijke museumstukken worden op bijzondere plekken bewaard, zo weet royalty-verslaggever Rick Evers te vertellen:

