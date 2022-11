Koningin Máxima verschijnt in een bekende jurk én op gouden hakken

Donderdagochtend ontving de koningin een aantal Iraanse vrouwen op Paleis Huis ten Bosch. Met hen ging ze in gesprek over de situatie in Iran. Hierna stond een werkbezoek aan het familiebedrijf Secrid op de planning. Ze kreeg hier een rondleiding en het jaarbericht ‘Staat van het mkb 2022’ werd officieel aan haar aangeboden. Hierin kan de koningin lezen over de economische situatie van het mkb in Nederland.

Máxima droeg bekende jurk

Voor deze drukke dag koos Máxima voor een bekende jurk, namelijk een ontwerp van Natan waarin ze al vaker is gespot. Het gaat om een geruit exemplaar dat tot over de knie valt, een strik in de hals heeft en een bijpassende ceintuur in de taille.

Favoriet

De koningin heeft de jurk al een aantal jaren in haar bezit. Ze droeg ’m de afgelopen jaren vaker naar werkbezoeken en zo ook in een videoboodschap die ze voor haar werk bij de VN in maart 2022 opnam.

Laarzen met gouden hak

Ze combineerde de jurk al eerder met bordeauxrode laarzen en met pumps, maar ging dit keer voor laarzen met een opvallende, goudkleurige hak van Stella McCartney.

Tas van Bottega Veneta

Geen look met budgetmerken zoals Zara en H&M dit keer. Ook de tas die ze bij zich droeg is van een designer, namelijk Bottega Veneta. Het is een vintage ontwerp in een nieuw jasje, vertelt royalty-deskundige Josine Droogendijk. “Het gevlochten ontwerp komt uit de collectie van Bottega Veneta, en dook eerder op in de jaren 80-film American Gigolo. Omdat de Amerikaanse actrice Lauren Hutton het tasje in beeld bracht, heet de tas The Lauren 1980”, aldus Josine en is niet bepaald een koopje. Hij zou € 1980 hebben gekost. Een look met een royaal prijskaartje, dus.

Koningin Máxima in een geruite jurk van haar favoriete ontwerper Natan. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima stylede de jurk af met laarzen van Stella McCartney en een tas van Bottega Veneta. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Leuk detail: de strikkraag op de jurk van Natan. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima kreeg een rondleiding en een jaarbericht over het mkb. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Shine: goudkleurige hakken onder de laarsjes van Stella McCartney. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Onze koningin ziet er altijd uit om door een ringetje te halen. Ze is van nature al een beauty, maar met haar make-up weet ze heel goed haar sterke punten te benadrukken:

Bron: Modekoninginmáxima