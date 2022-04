Onze koningin wordt door velen niet voor niets óók ‘modekoningin’ genoemd. Máxima ziet er altijd uit om door een ringetje te halen, maar op Koningsdag pakt ze altijd net dat beetje extra uit. Logisch ook, op een dag die in het teken staat van haar mans verjaardag, én een feestdag is voor heel Nederland.

Máxima draagt knalroze jurk op Koningsdag 2022

Vandaag weet Máxima alle aandacht op zich te vestigen met een knalroze jurk van crêpe zijde van haar favoriete modehuis Natan. Daaroverheen draagt ze een cape van Valentino. Haar pumps zijn van Gianvito Rossi en de oorhangers van juwelier Steltman. Ze maakt de outfit af met een lichtbruine clutch plus een opvallende hoed. Wát een bijzondere outfit: voor het overgrote deel neutraal, maar door het kleurrijke pronkstuk wel eentje die erom vraagt gezien te worden.

Hoge pumps

Máxima ontvangt online veel respect voor haar hooggehakte pumps (van haar favoriete schoenenontwerper Gianvito Rossi). Die maken een wandeling over de straatstenen in Maastricht er niet makkelijker op.

Erfstuk van koningin Juliana

De rozekwarts armband die Máxima aan haar rechterpols draagt is een bijzondere, want afkomstig uit het sieradenkistje van Willem-Alexanders grootmoeder, koningin Juliana, zo vermeldt het blog Modekoningin Máxima. Ook de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane hebben uitgepakt (in het geval van Amalia en Alexia met de nadruk op ‘pak’). Lees hier alles over de outfits van de prinsessen.

Máxima’s uitblinkers

Vorig jaar verscheen Máxima nog in een kleurrijke geel met groene jurk en bijpassende mantel van Natan. Een prachtig plaatje, al blijft onze persoonlijke favoriet haar outfit uit 2017, toen het gezin de vijftigste verjaardag van de koning in Tilburg vierde. Máxima koos toen voor een donkerblauwe jurk met oranje strepen en een mantel in dezelfde kleur, van de hand van Jan Taminiau. Bekijk hier nog meer mooie uitblinkers van Máxima op Koningsdagen.

