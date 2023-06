Koninklijke kiekjes: de aankondiging van Máxima’s zwangerschap

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Op 18 juni 2003 gingen er al allerlei geruchten en bleek het uiteindelijk écht waar te zijn: Willem-Alexander en Máxima verwachtten hun eerste kind.

Claudia Witteveen ANP

Er was niet echt een protocol voor het aankondigen van een koninklijke zwangerschap. Alle Oranje-voorgangers deden dat op hun eigen manier. Bovendien vroegen modernere tijden om een modernere aanpak. Dus verschenen de prins en prinses goedgemutst zelf voor de camera’s op het Binnenhof op woensdag 18 juni 2003 om hun nieuws te vertellen. Gedwongen door uitgelekte privémails, dat wel.

Door het dolle heen

“We willen u vandaag graag vertellen dat Máxima in verwachting is”, straalde Willem-Alexander de verzamelde media precies twintig jaar geleden toe. Alvorens lekker open te vertellen over de zwangerschap tot nog toe (Máxima: “Ik was twee maanden misselijk en moe, nu gaat het gelukkig beter”), over het geslacht (“We laten ons verrassen!”) en natuurlijk ook over de reactie van hun familie.

Willem-Alexander en Máxima tijdens de aankondiging, 2003. Beeld ANP / Benelux Press

Waarin de lieve reactie van koningin Beatrix (toen al oma van Eloise) er natuurlijk met kop en schouders bovenuit stak. Willem-Alexander: “Ze was door het dolle heen en stond bijna te dansen gewoon.” Al was de reactie van prins Bernhard ook heerlijk. Willem-Alexander: “Die zei: ‘Oh, leuk.’”

Het is geen tweeling

Mogelijk was de opa van Willem-Alexander niet heel erg verrast meer, want het zoemde al even rond dat er een prinsje of prinsesje aan zat te komen. Na hun huwelijk werd er direct al druk gespeculeerd over een troonopvolger. In de maanden voor de aankondiging waren er een aantal roddels dat Máxima behandelingen had ondergaan en een tweeling zou verwachten. “Het is een eenling”, zei de prins dan ook duidelijk tijdens de aankondiging.

Willem-Alexander en Máxima tijdens de aankondiging, 2003. Beeld ANP / Benelux Press

De roddels over babynieuws werden een paar dagen voordat Willem-Alexander en Máxima zich meldden bij het Binnenhof sterker. Dit kwam door gelekte privémails van de prins en prinses aan vrienden. BNR publiceerde eruit en ook in de mails voelde Máxima zich al verplicht om zich te verdedigen tegen roddels. “Ja, ik ben in verwachting, we zijn allergelukkigst. Het is er één, voor zij die lazen dat ik me heb laten behandelen en een tweeling verwacht. Ik hoop dat hij/zij zich niet met de air van een prinsje/prinsesje gaat gedragen. Ik doe ‘m wat.”

Geheimzinnigheid

Zoveel openheid hadden ze ook weer niet willen geven, maar ze spraken wel buitengewoon openhartig over haar zoete cravings en hoezeer het vaderschap Willem-Alexander door broer Constantijn (vader van Eloise van toen net één) was aangeprezen. “Ik verwacht er dan ook heel veel van.”

Máxima bij Madame Tussauds tijdens haar zwangerschap van Amalia, 2003. Beeld ANP / Benelux Press

Het was nogal een contrast met de eerste zwangerschapsaankondigingen van onze koninklijke familie. Koninginnen Emma en Wilhelmina beleefden zeer geheimzinnige zwangerschappen, die laatste ongetwijfeld ook gedreven door de vele miskramen die daaraan voorafgingen. Prinses Juliana maakte haar zwangerschap zelf bekend tijdens een dankwoord op de radio na een bezoek aan Amsterdam, waar ze wat programmaonderdelen had gemist en waarvoor ze tóch een reden wilde geven. Maar bij die melding bleef het.

En prinses Beatrix liet haar zwangerschap simpelweg aankondigen door de RVD, op 24 oktober 1966. Later die dag werden zij en prins Claus bij een voorstelling in de tuinen van Soestdijk verwacht en waren er extreem veel fotografen aanwezig. De hele familie bleek te zijn toegestroomd, maar Beatrix en Claus bleven thuis.

Het maakt zo’n Binnenhof-momentje toch wel extra bijzonder.