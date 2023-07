Koninklijke kiekjes: déze plekken zijn allemaal vernoemd naar Máxima

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Precies tien jaar geleden opende koningin Máxima het Máximapark in Utrecht. Een van vele Nederlandse plekken die haar naam draagt.

Claudia Witteveen ANP

Ze was nog maar nét koningin of ze mocht al uitrukken om haar eigen park te openen: precies tien jaar geleden fietste Máxima door het Máximapark in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn, boeketje keurig onder de snelbinders, vrolijke (zij het niet heel fietsproof) jurk aan, die toen al beroemde lach op haar gezicht.

Koningin Máxima komt op de fiets aan in Leidsche Rijn. Máxima opende in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn een park met haar eigen naam, het Máximapark. Ze kwam daar aan op de fiets. Beeld ANP / ANP

Koningin Máxima met burgemeester van Utrecht in Leidsche Rijn. Beeld ANP / ANP

Het was niet het eerste wat in Nederland naar haar werd vernoemd, zeker niet, maar wel het grootste, met driehonderd hectare. En haar eerste en, voor zover wij kunnen achterhalen, enige park. Bovendien kon ze als nieuwbakken koningin niet achterblijven, daar in Utrecht. Ze hadden al een Wilhelminapark, een Julianapark en een Beatrixpark. Zo doen we dat namelijk in Nederland. Al komt er niet voor elke opening een heuse Oranje opdraven.

Straten, pleinen en zulkes

Toen Máxima tien jaar geleden koningin werd, had ze al aardig wat naamgenoten in ons land. Niet letterlijk, want Nederland telt slechts 26 vrouwen met de naam Máxima, maar wel in termen van onder andere straten, bruggen en scholen. In 2013 telde Nederland zo’n 20 Máximastraten, -pleinen en aanverwanten. Ter vergelijking: Willem-Alexander had er toen 200, en Beatrix 500+.

Wat Willem-Alexander en Beatrix niet hebben, maar Máxima wel: in haar geboortestad Buenos Aires ligt sinds 2004 voor de Nederlandse ambassade een Plaza Reina de Holanda. Op papier vernoemd naar álle Nederlandse koninginnen, maar dat is natuurlijk omdat die vanaf nu allemaal wat Argentijns bloed zullen hebben.

Ook zag Máxima, al voordat ze koningin werd, haar naam verschijnen op het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven en het prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Bij die laatste wordt ze zeer regelmatig gespot tijdens werkbezoeken.

Koningin Máxima tijdens de opening van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima tijdens het benefietgaladiner van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in het Concertgebouw. Beeld ANP / ANP

Kazernes, kanalen en kleine zeebeestjes

Andere Máxima-eerbetonen konden op een eenmalig bezoekje rekenen. Zo opende ze bijvoorbeeld haar eigen Máximakanaal bij ’s Hertogenbosch en de Koningin Máximakazerne in Badhoevedorp. Ze rukte niet uit voor haar eigen elektriciteitscentrale (de Máximacentrale op het IJsselmeer bij Lelystad), haar opleidingsschip, haar eigen orchidee of die keer dat zeehondencentrum Pieterburen de eerste opvangeling van het seizoen Máximo noemde, omdat zowel het centrum als Máxima dat jaar vijftig was geworden.

Koningin Máxima en Hans Leijtens, commandant van de Koninklijke Marechaussee, tijdens de openingshandeling van de Koningin Máximakazerne van de Koninklijke Marechaussee. Beeld ANP / ANP

Máxima bij de opening van het nieuwe Máximakanaal. Beeld ANP / ANP

Máxima heeft overigens zelf niets te zeggen over wat er allemaal naar haar wordt vernoemd. Er is geen vast beleid rondom de naamgeving, meldt de RVD. De naam van de koning, de koningin en de prinsessen (die ook goed vertegenwoordigd zijn in Nederland met samen circa 120 straten, tunnels en in het geval van prinses Ariane zelfs een heel eigen windpark) mogen vrij gebruikt worden. In de meeste gevallen wordt er wel om toestemming van het koninklijk huis gevraagd, maar een verplichting is dat niet.

Viva Máxima

Máxima lijkt er in elk geval de lol wel van in te zien. Zij is famously dól op het zien van haar eigen naam. Dat weten we van de vele sieraden die ze draagt met haar eigen naam en die van de prinsessen erop en door de peperdure Dior Book Tote die Willem-Alexander bij wijze van cadeautje voor haar liet personaliseren.

Het leuke is: je kunt Máxima dus letterlijk op elke straathoek tegenkomen!