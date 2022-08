Máxima en de Antillen; dat moest toch haast een match made in heaven worden. In de Cariben keken ze uit naar het kennismakingsbezoek van Willem-Alexander en zijn nieuwe prinses. Op 12 augustus 2002, deze week precies twintig jaar geleden, was het zover en maakten we in het hele koninkrijk voor het eerst écht kennis met Máxima’s stijlgevoel - dat twintig jaar later haast onveranderd is.

Tien dagen shinen

De Antillen-reis moest Máxima’s grote moment worden. Vlak na haar huwelijk met de kroonprins (en na hun huwelijksreis van een maand) zouden ze vertrekken. Maar op de dag dat ze aankwamen op Curaçao werd op Nederlandse bodem Pim Fortuyn doodgeschoten.

De prins en prinses vlogen direct terug naar Nederland, met de belofte aan de Antillen om een herkansing te plannen. In augustus was het zover en kreeg Máxima dan eindelijk de kans om te shinen. Tien dagen lang maar liefst. En die greep ze met beide handen aan.

Máxima toont haar liefde voor rood tijdens haar kennismakingsbezoek aan Aruba, 20 augustus 2002 Beeld ANP / Benelux Press

Toen al gek op rood

Tijdens de reis zagen we heel wat stijlgrepen voorbijkomen die inmiddels gelden als Máxima-klassiekers. De majesteit mag in de tussentijd heel wat hebben bijgeleerd en ook een véél grotere garderobe hebben opgebouwd, toch wist ze ook twintig jaar geleden al heel goed wat haar mooi stond.

De kleur rood bijvoorbeeld, nog altijd een favoriet. Op de Antillen droeg ze de kleur meerdere malen, zowel in haar kleding als in haar sieraden. Van een simpel broekpak tot een chic op-lang-momentje en een speelse, meerkleurige jurk die helemaal de sfeer van de Cariben wist te vatten.

Willem-Alexander en Máxima op Curaçao tijdens een bezoek aan verschillende culturele evenementen, augustus 2002 Beeld UK Press via Getty Images

Niet bang voor kleur

O, en het bleek nóg kleurrijker te kunnen, zo liet Máxima zien met een opvallende blauwe look. De boodschap was duidelijk: we hadden van doen met een prinses die niet bang was om op te vallen. Zeg nou zelf: dit koningsblauwe broekpak (nog zo’n Máxima-favoriet) uit 2002 doet toch in niets onder voor de versie die ze in 2020 droeg?

Máxima in koningsblauw op Bonaire, tijdens een receptie van Fort Orange, augustus 2002 Beeld UK Press via Getty Images

Geen juwelenkluis, geen probleem

Toch zijn het terugkijkend op die Antillen-trip vooral de sieraden die opvielen. De sleutel van de juwelenkluis had ze als prinses nog niet (tenzij schoonmoeder Beatrix een uitzondering maakte), maar Máxima was ook twintig jaar geleden duidelijk al dol op statement sieraden. We durven overigens te betwijfelen of deze saffieren hangers echte edelstenen zijn…

Máxima tijdens een bezoek aan basisschool San Hose in Santa Cruz, Aruba, augustus 2002 Beeld ANP / Benelux Press

…maar deze lookalikes uit 2018 zijn dat vast wel.

Koningin Máxima bezoekt het CHV Noordkade in Veghel en opent het nieuwe Theater De Blauwe Kei op het industrieel erfgoedcomplex, 2018 Beeld ANP / ANP

En deze bloemenlook is ook achttien jaar later duidelijk nog niet uit de mode bij onze koningin.

Links: prinses Máxima met bloemenoorbellen in de Cariben, 2002. Rechts: koningin Máxima in Studio 47 voor de bekendmaking van de Appeltjes van Oranje, 2020. Beeld ANP

Wat wél is veranderd in de tussenliggende twintig jaar is dat we Máxima nooit meer zo ‘kaal’ zien als hier op de Antillen, waar ze zelfs helemaal geen oorbellen draagt.

Máxima zonder sieraden op Bonaire tijdens een demonstratie van het Windsurf Palace, 2002 Beeld ANP / Benelux Press

Máxima heeft duidelijk veel bijgeleerd, maar bewees in haar eerste maanden als royal al een aangeboren stijlgevoel te hebben, dat haar in de jaren die volgden naast de titel ‘majesteit’ ook die van ‘stijlkoningin’ opleverde.