De Máxima die we nu kennen, was echt al te zien tijdens het allereerste staatsbezoek ooit voor de toen nieuwbakken prinses. Hoge hakken, felle kleuren, kekke zonnebrillen, een hoed van Fabienne Delvigne, nog altijd haar favoriet. Maar er gingen ook fletse broekpakken en zelfs (je kunt het je bij Máxima anno 2022 bijna niet meer voorstellen) een paar loafers mee in de koffer naar Ghana.

Máxima in april 2002 in Ghana. Beeld ANP / Benelux Press

Het werkelijke prinsessenleven van Máxima

Wat zal ze zenuwachtig zijn geweest voor haar eerste officiële reis als newlywed. In februari trouwde ze met de prins en werd ze een prinses. Toen volgde een huwelijksreis van een week of vijf en daarna kwam de werkelijkheid van een prinsessenleven in beeld. Máxima moest in de leer, meldde de RVD kort na hun terugkeer in Nederland.

Ze zou gaan werken aan haar beheersing van de Nederlandse taal, maar ook gaan studeren op ‘de specifieke kenmerken’ en ‘historische achtergrond’ van ons land. Vooral in de vorm van besloten werkbezoeken en niet-officiële contacten met generatiegenoten en mensen uit de praktijk van bijvoorbeeld de Nederlandse economie en het onderwijs.

Willem-Alexander en Máxima in traditionele Ghanese kleding Beeld ANP / Benelux Press

Nog amper een royal garderobe voor Máxima

Maar goed, de prins moest op reis, naar Ghana nog wel. Omdat daar 300 jaar diplomatieke betrekkingen met Nederland werd gevierd én er een grote waterconferentie werd gehouden, op dat moment een van de voornaamste bezigheden van onze kroonprins. Dus zo geschiedde het dat Máxima (toen 30) een maand na haar sprookjeshuwelijksreis haar koffers pakte voor West-Afrika.

Op bezoek bij de president van Ghana. Beeld ANP/Benelux Press

Van een royal garderobe was toen nog amper sprake, daar was nog maar weinig tijd voor geweest. Al was er voor haar jawoord natuurlijk wel het een en ander aangeschaft. Een eerste hoed van het Belgische Fabienne Delvigne bijvoorbeeld, een label dat ze tot op de dag van vandaag draagt. De nodige broekpakken, want destijds ging er een geruchtje dat Máxima niet blij was met haar benen, al kunnen we ons daar niets bij voorstellen. En ja, ook wat nette rokjes.

Willem-Alexander en Máxima lopen er ontspannen bij in Ghana. Beeld BrunoPress/Bernard Ruebsamen

Koninklijke én doodgewone Máxima

In Ghana zagen Nederlanders die nieuwsgierig waren naar hun toekomstige koningin een mix van koninklijk en doodgewoon. Wat al haar outfits in Ghana met elkaar gemeen hadden? Een stralende Máxima, dolverliefd aan de arm van haar prins en ook toen al een hartenveroveraar waar ze ook maar voet zette. Ze droeg onder andere een net broekpak met een eenvoudig wit spaghettiband-topje eronder. Hoge hakken én simpele stappers (ze was vlak voor de reis geopereerd aan haar enkel, dat kan ook meegespeeld hebben). Snel zelf in elkaar gedraaide kapsels met schuifjes erin. Maar ook een knalgele look die al veel meer leest als de Máxima die we de afgelopen twintig jaar hebben leren kennen.

Willem-Alexander opent een sessie van een waterconferentie in Accra. Beeld Getty Images

Het bleek een prachtige generale repetitie voor haar tweede buitenlandse bezoek ooit, toen ze in augustus (in mei werd de reis vroegtijdig afgebroken in verband met de moord op Pim Fortuyn) met Willem-Alexander naar de Antillen vloog. Daar liet ze zich al van een veel meer kleurrijke kant zien, iets waar de eilanden natuurlijk ook gewoon om schreeuwen.

Royals, het zijn net mensen. Ook zij moeten even zelfvertrouwen opbouwen in hun nieuwe werk. Toch leuk om te zien, in vergelijking met de prachtigste outfits die de koningin nu uit haar kast trekt.