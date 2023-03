Koninklijke kiekjes: had Máxima hier een groot geheim?

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Deze week gaan we precies twintig jaar terug in de tijd naar het staatsbezoek van Beatrix, Willem-Alexander en Máxima aan Brazilië. Waar Máxima duidelijk een klein geheim had.

Claudia Witteveen ANP

27 maart 2003, kindertehuis Sitio Agar in Cajamar, Brazilië. Koningin Beatrix gaat met haar schoondochter prinses Máxima op bezoek bij kindjes met hiv. Ze knuffelen er allebei lustig op los. En dat te midden van een golf van verhalen over hoe Máxima en Willem-Alexander niet zwanger kunnen raken.

Máxima en Beatrix bezoeken kindertehuis Sitio Agar te Cajamar, 27 maart 2003. Dit kindertehuis is voor kinderen van 0-13 jaar met hiv. Beeld BrunoPress/Bernard Rubsamen

Dat bleek natuurlijk onzin: een maand later liep Máxima met een geheimpje op Koninginnedag, een van de schaarse dagen uit haar eerste twee maanden zwangerschap dat ze niet hartstikke misselijk was. Maar hier in Brazilië was het nog een gekoesterde droom, een kindje van haar en Alexander.

“We hebben de tijd voor onszelf genomen”

Het begon natuurlijk direct na hun huwelijk in februari 2002 te zoemen: de prins en zijn nieuwe prinses zouden snel aan kinderen willen beginnen. Ze kregen in eigen land en in het buitenland regelmatig knuffels cadeau. Er waren spandoeken. Nederland was klaar voor een Royal Baby.

Maar dat eerste jaar kwam er geen nieuws en doken in de roddelbladen steeds vaker verhalen op dat het niet wou lukken, dat de twee ivf-behandelingen ondergingen. Iets waar Máxima later over zou zeggen: “Wij hadden na ons huwelijk besloten eerst de tijd voor onszelf te nemen. Dat hebben we gedaan. De druk (van de vele roddelbladenverhalen, red.) zou natuurlijk niet hebben geholpen als het lang had geduurd in verwachting te raken.”

(Nog) geen staatsgeheim

Het zou hier, tijdens Máxima’s staatsbezoekvuurdoop aan Chili en Brazilië, nog nét niet zover zijn. Of tenminste: Máxima en Willem-Alexander zouden tijdens hun grote reis op zijn minst nog niet geweten hebben dat ze een kindje verwachtten.

Máxima met een hiv besmette baby. , Beeld ANP / Benelux Press

Dat nieuws kwam pas bij terugkeer in Nederland. Ze vermoedden het wellicht al wel. Waren het toch zeker aan het proberen. Maar zwanger? Nee, dat was hier écht nog geen staatsgeheim.

Kinderen met hiv

Wel zag iedereen tijdens het bezoek aan het kindertehuis een prinses die dol is op baby’s en een nieuwbakken oma (Beatrix werd in juni 2002 voor het eerst oma toen Constantijn en Laurentien Eloise verwelkomden) die er ook zichtbaar zin in had, méér gezinsuitbreiding.

Prinses Diana tijdens een bezoek aan kinderen besmet met hiv in Rio de Janeiro, 20 april 1991. Beeld BrunoPress/Newspix

En we zagen ook een koningin en prinses die zich, net als prinses Diana zestien jaar eerder al, mengden tussen de met hiv-besmette kinderen en volwassenen. “Het maakt mensen niet gevaarlijk”, had Diana er in 1987 al over gezegd. “Je kunt ze gewoon de hand schudden en ze knuffelen. Dat hebben ze juist ontzettend hard nodig.”