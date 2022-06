Koninklijke Kiekjes: het is vier jaar geleden dat koningin Máxima haar zusje Inés verloor

Dertien jaar oud was Máxima toen er een zusje bij kwam in huize Zorreguieta. Dat de twee niet heel lang onder een dak woonden voordat Máxima uit huis ging, deed geen afbreuk aan hun band. Máxima was stapeldol op haar knuffelzusje Inés, met wie ze diverse hobby’s deelde. En hun band bleef sterk, ook toen Máxima naar Nederland verhuisde om daar prinses te worden.

11-10-2016 BUENOS AIRES - Inés Zorreguieta met haar zus koningin Máxima tijdens een bezoek aan de Katholieke Universiteit van Argentinië. Beeld ANP / ANP

Inesita (Inés) in de Nederlandse spotlights

Ook in Nederland maakten we al heel snel kennis met Inés, de jonge, toch wel soort-van-look-alike van onze nieuwe prinses. Ze was bruidsmeisje bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima in 2002. In 2003 woonde ze korte tijd in Nederland na het afronden van haar middelbare school. En in 2007 trad ze in de spotlights tijdens de doop van prinses Ariane (voluit Ariane Wilhelmina Máxima Inés), van wie ze peettante werd.

DEN HAAG - Prinses Ariane wordt binnengedragen door Inés Zorreguita. De jongste dochter van Willem-Alexander en Máxima werd op 20 oktober 2007 gedoopt in de Kloosterkerk in Den Haag. Beeld ANP / ANP

De volgende keer dat Inesita, zoals ze door haar familie liefkozend genoemd werd, weer groot in het Nederlandse nieuws zou komen, was in juni 2018. Toen werd ze dood gevonden in haar appartement in Buenos Aires. Zelfmoord. Ze was 33 jaar oud.

11-10-2016 BUENOS AIRES - Inés Zorreguieta met haar vader Jorge tijdens een bezoek aan de Katholieke Universiteit van Argentinië. Beeld ANP / ANP

De Oranjes repten zich naar Argentinië voor de begrafenis op dezelfde begraafplaats waar ze een jaar eerder vader Jorge Zorreguieta te ruste legden. Máxima gaf een toespraak en er werd gezongen. Is this love van Bob Marley en Knocking on heaven’s door van Bob Dylan.

Inés kon geen vreugde vinden

Inés was dol op muziek, net als haar grote zus. Broer Martín deelde niet lang na haar dood onderstaand filmpje op Instagram.

Inés werd in haar leven ook geteisterd door depressies, anorexia en waanbeelden. In 2012 werd ze een tijdje opgenomen in een psychiatrische kliniek. Haar familie maakte zich grote zorgen. Voor Máxima was het moeilijk dat er zoveel fysieke afstand was tussen haar en haar zusje. De twee reisden geregeld op en neer tussen Argentinië en Nederland om elkaar te zien.

Na Inés’ overlijden trok Máxima zich een tijdje terug uit de spotlights. Toen ze weer aan het werk ging, sprak ze emotioneel maar sterk over haar grote verlies. “Mijn kleine, lieve, begaafde zusje Inés was ziek. Ze kon geen vreugde vinden en ze kon niet genezen. Onze enige troost is dat ze nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden.”

De trouwdag van Willem-Alexander en Máxima in Amsterdam op 2-2-2002. Zusje Inés op de achtergrond rechts op de foto. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Verdriet, verlies, machteloosheid

Ook in de vier jaar na Inés’ dood, sprak onze koningin meermalen over haar zusje en het grote verlies van de familie. Máxima zet zich, al sinds ze prinses is, in voor de geestelijke gezondheidszorg in Nederland, iets wat de laatste jaren een extra lading heeft gekregen.

BUENOS AIRES 23/04/08 Máxima is in Argentinië met haar moeder Maria del Carmen en haar zusje Inés. Beeld BrunoPress/Queen International

In maart lanceerde Máxima als erevoorzitter de stichting MIND Us, die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Ook toen sprak ze over Inés. “Mijn eigen motivatie om mee te doen aan dit programma is heel persoonlijk. Het heeft te maken met mijn zoektocht na de dood van mijn zusje Inés, in juni al vier jaar geleden. Toen zij overleed, werden we overspoeld door heel veel gevoelens: verdriet, verlies, machteloosheid. Dat het zo ver was gekomen en je haar niet hebt kunnen helpen. En steeds maar weer de vraag: hadden we méér kunnen doen?”

Tijdens het interview ter gelegenheid van de 50ste verjaardag Máxima was in haar kamer onder meer een foto van haar met haar zusje Inés te zien. Beeld NOS

In het interview rondom haar vijftigste verjaardag in 2021, sprak Máxima ook over Inés. In haar kantoor, met op de achtergrond een foto van haarzelf met haar zusje uit hun jonge jaren. Met tranen in haar ogen zagen we onze koningin op haar meest menselijk, misschien wel op haar mooist. “Als ik aan haar denk nu, en dat heeft me wat jaren gekost, denk ik met een hele grote glimlach aan haar. En dat vind ik heel fijn.”