Koninklijke kiekjes: international Tiara Day - dit is Máxima’s favoriete kroon

Koningin Máxima viel in 2006 als een blok voor de tiara uit de Mellerio-parure, met in totaal 385 diamanten en robijnen. Het werd niet alleen haar meest gedragen hoofdsieraad ooit, het is ook een stuk met een heel bijzondere koninginnen-geschiedenis.

Koningin-moeder Emma, Verzameling prentbriefkaarten Nederlands Vorstenhuis (1900-1970) Beeld Koninklijke Bibliotheek

Vijf koninginnen (maar eigenlijk zes)

De Mellerio (vernoemd naar Mellerio dits Meller, de Franse firma die ’m in 1888 maakte) werd ooit door koning Willem III voor 160.000 gulden als kerstcadeau gekocht voor zijn tweede vrouw koningin Emma. En werd daarna gedragen door álle Nederlandse koninginnen. Dus: Wilhelmina, Juliana, Beatrix, Máxima en... Amalia. Amalia? Jawel. Onze toekomstige koningin mocht al een keertje proefdraaien, en daar is gelukkig fotobewijs van.

Staatsieportret van koningin Wilhelmina mét de Mellario-tiara, die later door alle Nederlandse koninginnen zou worden gedragen. Beeld Koninklijke Bibliotheek

“Ik ben dol op tiara’s”, zei de prinses in het boek dat Claudia de Breij schreef voor Amalia’s 18e verjaardag. “Laat me een tiara zien, en ik weet waar die vandaan komt. Alle tiara’s van Europa kan ik herkennen.” Op de foto zien we een achtjarige Amalia die tijdens de voorbereidingen van haar moeder op de Luxemburgse royal wedding in 2012 de stoute schoenen aantrok op mama’s kleedkamer.

Oktober 2012. Een achtjarige Amalia met de tiara van haar moeder. Beeld RVD

Het hek van de dam

Máxima zelf beleefde haar eerste tiaramomentje al in 2001, onkarakteristiek vroeg voor een royal verloofde. Naar het huwelijk van de Noorse kroonprins Haakon en zijn Mette-Marit mocht ze van schoonmoeder Beatrix een uitgeklede versie van een andere beroemde Oranje-tiara lenen, zodat ze niet zo sobertjes zou afsteken tussen de andere royal bling.

Prinses Máxima tijdens de bruiloft van kroonprins Haakon van Noorwegen en Mette-Marit in Oslo, 2001 Beeld UK Press via Getty Images

Maar haar geliefde Mellerio (Máxima is sowieso dól op alles wat rood is) zette ze pas in 2006 voor het eerst op haar hoofd. Daarna duurde het nog eens zes jaar voor ze er voor het eerst wéér mee werd gespot (op dat Luxemburgse huwelijk dus, in de jaren daarvoor was het steevast koningin Beatrix die ermee gezien werd), maar na 2012 was het hek ook stevig van de dam. Máxima werd koningin en trok de Mellerio direct uit de kluis voor haar allereerste staatsieportret.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima, april 2013. Zij draagt op het staatsieportret de Mellario-tiara. Beeld RVD - Koos Breukel

Sinds 2019 niet meer

Ineens zagen we de tiara regelmatig opduiken, bij meerdere jaargangen van het diner voor het Corps Diplomatique bijvoorbeeld, op het huwelijk van de Zweedse prins Carl Philip en Sofia, tijdens meerdere staatsbezoeken én in Japan, bij het staatsbanket ter ere van de inhuldiging van de nieuwe keizer. Dat was in 2019 en dat is ook direct de laatste keer dat we koningin Máxima zagen schitteren met de Mellerio-tiara, dus je zou zeggen dat het wel weer een keer tijd wordt.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Tokio, Japan in oktober 2019. De laatste keer dat Máxima met de Mellario-tiara werd gezien. Beeld Getty Images

Gelukkig komen de grote royal-events weer aardig op gang, met het Platinum Jubilee van koningin Elizabeth begin juni als eerste knaller en daarna ook nog het uitgestelde 18e verjaardagsfeest van de Noorse prinses Ingrid Alexandra (half juni) en het Golden Jubilee van koningin Margrethe van Denemarken (in september).

Máxima arriveert bij de bruiloft van de Zweedse kroonprins Carl Philip en Sofia Hellqvist, juni 2015 Beeld ANP /AFP PHOTO / JONATHAN NACKSTRAND

Bij die gelegenheden zijn talloze buitenlandse royals aanwezig en de kans dat Máxima alle drie die uitnodigingen onbenut laat is erg klein. Kom maar op met die robijnenpracht!