Koninklijke Kiekjes: Máxima in Wenen, de stad met een romantische herinnering

Elf jaar. Dat is het leeftijdsverschil tussen koningin Máxima en haar jongste broer Juan Zorreguieta. Volgens intimi in Argentinië waakte Máxima al vanaf zijn geboorte als een soort mini-moeder over het jochie, liefkozend Juancito genoemd. Dus natuurlijk straalde ze tijdens zijn bruiloft in romantisch Wenen in 2014. Een moment waaraan ze dezer dagen, omringd door de grandeur van de Oostenrijkse hoofdstad, vast nog regelmatig zal terugdenken.

Koningin Máxima, koning Willem-Alexander, prinses Beatrix, Máxima’s vader Jorge en zijn vrouw Maria wonen de bruiloft van Juan en Andrea bij in 2014. Beeld Getty Images

Oppassen op de prinsesjes

In Oostenrijk komen de Oranjes natuurlijk vaker, vooral om te skiën in Lech en wellicht om privé op bezoek te gaan bij Juan, die er woont. Maar in Wenen zijn ze, in officiële hoedanigheid in elk geval, sinds juni 2014 niet meer geweest. Toen stapte Juan in het huwelijksbootje met de Oostenrijkse Andrea Wolf. De twee leerden elkaar drie jaar eerder kennen in Argentinië en de liefde voer hem naar Europa. Waardoor Juan in een klap een stuk dichterbij zijn zus kwam te wonen.

Daarvan werd geprofiteerd. Niet alleen kwamen Juan en Andrea met enige regelmatig naar Nederland, ook sloten ze aan bij skivakanties in Lech. In 2013 bijvoorbeeld, toen ze zich zelfs als oppas zouden hebben opgevoerd voor Amalia, Alexia, Ariane en Luana en Zaria, de dochters van de in augustus 2013 overleden prins Friso en zijn vrouw Mabel.

Vergelijkbare paden

De band tussen Máxima en Juan is volgens kennissen nog altijd innig. Zo hóeft het natuurlijk niet te zijn tussen een zus en broer met zoveel leeftijdsverschil, maar de twee bewandelden nou eenmaal vergelijkbare paden. Voor zover je kunt spreken van een vergelijkbaar pad met een zus die koningin wordt.

Ze studeerden allebei aan de Universidad Católica Argentina, gingen allebei in de financiële wereld aan het werk, en verhuisden allebei voor de liefde naar een ander continent, ver van de rest van hun familie. Dat schept toch een band.

Zij aan zij met royals

In Nederland zagen wij Juan een paar keer opduiken. In 2018 was hij met zijn moeder Maria del Carmen aanwezig bij Prinsjesdag. Verder zagen we hem natuurlijk tijdens het huwelijk van zijn zus, twaalf jaar voor zijn eigen sprookjesdag in Wenen. En bij de doop van Amalia, Alexia en Ariane. Van Alexia is hij zelfs peetvader, waardoor hij op 23-jarige leeftijd zij aan zij met (toen nog) prinses Mathilde van België kwam te staan.

Andersom spelen zijn nichtjes ook een leuke rol in het leven van oom Juan. Ze waren alle drie bruidsmeisje daar in Wenen, toen 10, 8 en 7 jaar oud. Die trip bezochten de A’s met hun ouders ook paleis Hofburg, waar de Oranjes zich vandaag weer melden tijdens hun staatsbezoek.

Willem-Alexander en Máxima bij paleis Liechtenstein op 7 juni 2014 in Wenen. Beeld Getty Images

Máxima draagt een creatie van de Nederlandse ontwerper Jan Taminiau. Beeld Getty Images

Nostalgische mode

Vanavond is er in Wenen een groot staatsbanket, waarbij Máxima uiteraard in een prachtige japon en met tiara zal verschijnen. Wat de koningin daarvoor heeft ingepakt, weten we pas als ze vanavond uit de auto stapt bij Schloss Belvedere.

Maar gezien haar liefde voor nostalgische mode zou het zomaar eens de Jan Taminiau kunnen zijn die ze ook droeg naar het jawoord van haar geliefde broertje, en die we sindsdien nog maar één keer konden bewonderen, in 2017.

Het zou de avond in het toch al romantische Wenen des te mooier maken.