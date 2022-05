Koninklijke Kiekjes: Máxima, koningin der kinderharten

Het is nogal wat om oog in oog komen te staan met een koningin. Al helemaal als kind. De een valt stil, de ander barst in tranen uit en weer een ander gaat direct voor een knuffel. En koningin Máxima, die is duidelijk op álles voorbereid. Zij omringt zich dan ook maar wat graag met haar kleinste landgenoten.

DELFT - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima nemen in april 2022 deel aan het Koningsontbijt tijdens de landelijke opening van de Koningsspelen. De tiende editie van de Koningsspelen staat in het teken van het thema ‘Voel je fit!’FOTO: ANP/JEROEN JUMELET Beeld ANP / ANP

Hoog op de agenda

Deze week doet ze dat bij de opening van het Jeroen Pit Huis, dat een tussenstop wil zijn tussen ziekenhuis en thuis, voor chronisch ernstig zieke kinderen en hun ouders. Maar Hare Majesteit heeft veel vaker kinderen op haar agenda staan. Niet zo gek ook, als beschermvrouwe van Scouting Nederland en erevoorzitter van allerlei stichtingen die zich inzetten voor de financiële, geestelijke en muzikale ontwikkeling van kinderen.

De bekendste daarvan is waarschijnlijk wel de stichting Méér Muziek in de Klas, Máxima’s cadeau voor haar veertigste verjaardag. Niet alleen zit ze elk jaar op de eerste rij bij het gala waar schoolkinderen mogen optreden, ze nodigde zelfs al de nodige jonge muzikanten uit op de Eikenhorst in Wassenaar (waar Willem-Alexander, Máxima en hun meiden tot eind 2018 woonden).

Ook figureerde ze heel sportief in een reclamecampagne van ‘haar’ stichting.

Koningin van kinderen

Dat Máxima zich graag wilde profileren als prinses - en later koningin - van de kinderen, werd al heel snel na haar entree in ons land in 2001 duidelijk. Aan de vooravond van hun huwelijk gaven Willem-Alexander en Máxima twee interviews: eentje aan Paul Witteman en Maartje van Weegen, en eentje aan het Jeugdjournaal.

Ook nadat ze koningin werd, bleef ze altijd gevoelig voor spontane kindermomentjes. Wat denk je van dit verlegen bloemenmeisje dat uiteindelijk ontdooide door een high five...

Schattig! Dit verlegen bloemenmeisje geeft een high five aan koningin Máxima. #BlauwBloed pic.twitter.com/sRN0REaaSR — Blauw Bloed (@BlauwBloedtv) 11 oktober 2018

Deze fan in tranen die op koninklijke troost kon rekenen...

AMERSFOORT - Koningin Maxima geeft een meisje een kus op haar hoofd tijdens Koningsdag 2019 in Amersfoort. FOTO: ANP/POOL ROYAL IMAGES/KOEN VAN WEEL Beeld ANP / ANP

En dit jongetje dat het tijdens de Koningsspelen van dit jaar echt niet kon laten zijn koningin een dikke knuffel te geven.

Heerlijk om te zien.