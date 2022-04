Koninklijke kiekjes: Máxima’s allereerste Koninginnedag

Eigenlijk had ze een jaar eerder willen en mogen debuteren, als kersverse verloofde van de kroonprins.

Máxima's allereerste Koninginnedag

Máxima liet toen zelfs al een outfit maken. Maar helaas: Koninginnedag 2001 werd afgeblazen door de (herinnert u zich deze nog...) mond-en-klauwzeercrisis. Dus werd het 2002, vlak na hun sprookjesbruiloft, dat Máxima eindelijk haar allereerste Koninginnedag beleefde. Samen met nóg een royal nieuwkomer.

30 April 2002, Koninginnedag in Hoogeveen. Máxima in lichtgeel, heel erg Jackie Kennedy, uit de koker van Edouard Vermeulen van NATAN Beeld ANP / Benelux Press

Laurentien was destijds zwanger

Zenuwslopend was het vast nog steeds, zo’n eerste tocht door twee Nederlandse steden met een delegatie van de koninklijke familie. Ook na de felle spotlights die in februari op Máxima schenen als bruid. Maar in prinses Laurentien had ze een bijzondere lotgenoot aan haar zijde: het was ook háár eerste Koninginnedag. En Laurentien moest er ook nog eens compleet met flink zwangere buik aan geloven. Begin juni 2002 werd gravin Eloise geboren.

In Hoogeveen en Meppel, in 2002 plaatsen van handeling, had de hele familie én het hele land het over baby’s: Laurentien was niet de enige zwangere die door druilerig Drenthe liep. Ook prinses Marilène was in verwachting. Prinses Annette en prins Bernhard Jr. waren er niet bij, zo dicht waren zij al bij de uitgerekende datum van hun eerste kindje. En hoewel Máxima pas op Koninginnedag 2003 in verwachting zou zijn (al wist volk en vaderland er toen nog niets van af), leken de verzamelde fans langs de route al helemaal klaar voor een nieuwe troonopvolger. ‘Willem en Máxima, wanneer wordt Trixie oma?’, was op een spandoek te lezen. Gelukkig konden de pasgehuwden er ook smakelijk om lachen.

Koninginnedag 1968: Prins Willem-Alexander op de schoot van zijn moeder achter een van de ramen van Paleis Soestdijk. De kleine prins kijkt een beetje bedremmeld naar de drukte in de paleistuin. Beeld ANP / ANP

Koninginnedag 1981: de eerste keer zonder de aanwezigheid van prinses Juliana. Tijdens de openbare viering in Veere en Breda houden de prinsen Willem-Alexander en Constantijn een kussengevecht, terwijl prins Claus en prins Johan Friso toekijken. Beeld ANP / ANP

Goed uit de startblokken op de allereerste Koninginnedag

Willem-Alexander was natuurlijk al heel wat gewend, qua Koninginnedag. Hij beleefde zijn eerste editie in 1968 als jochie van nét één. Hij maakte nog jarenlang het defilé bij Paleis Soestdijk mee. Pas in 1981, nadat Beatrix koningin werd, trok de koninklijke familie het land in om de feestdag te vieren.

En tja, voor zoiets wil je als nieuwbakken prinses natuurlijk goed uit de startblokken komen. Máxima deed dat op haar allereerste Koninginnedag in lichtgeel, heel erg Jackie Kennedy, uit de koker van Edouard Vermeulen van NATAN. Het was niet haar eerste NATAN, daar werd ze in 2001 al in gespot. Ze had de couturier voor haar verloving leren kennen in Brussel, op een vernissage.

Meppel, 30 april 2002: Máxima groet het publiek op de Groenmarkt, waar het Drukkerijmuseum gevestigd is. Beeld ANP / Harry Cock

Modieus dream team

Het bleek liefde op het eerste modegezicht. Hetzelfde gold trouwens voor Máxima en de eveneens Belgische hoedenmaakster Fabienne Delvigne, wellicht aan Máxima voorgesteld door prinses Mathilde van België, die al fan was. Op Koninginnedag 2002 droeg Máxima haar allereerste relevé (een hoed met één opgeslagen en één neergeslagen rand) van Delvigne. Het zou later vaste prik worden, op Koningsdag en daarbuiten. Ook NATAN zou nooit het veld ruimen. Het dream team was toen dus al geboren.

Wat nog wél anders was die eerste Koninginnedag, was Máxima’s voorliefde voor sieraden. Zagen we haar in 2002 nog met vrij simpele gouden oorbellen en weinig armbandpracht, tegenwoordig maakt ze gretig gebruik van de koninklijke juwelenkluis. Noem het de voordelen van het koninginnevak.

We kunnen niet wachten om te zien wat ze dit jaar weer uit kast en kluis trekt. Woensdagochtend rond elf uur weten we het.