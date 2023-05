Koninklijke kiekjes: Máxima’s dag 20 jaar geleden: twee primeurs, één groot geheim

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Vandaag gaan we terug naar 15 mei 2003. De eerste keer dat prinses Máxima de Appeltjes van Oranje uitreikte.

Claudia Witteveen ANP

Ze vond het spannend, vertelde ze de aanwezigen op Paleis Noordeinde zelf. Omdat ze voor het eerst de Appeltjes van Oranje mocht uitreiken. Omdat ze voor het eerst een grote toespraak in het Nederlands hield. En vooruit, misschien ook een beetje omdat ze in het geniep in verwachting was. Iets waar de rest van het land pas een dikke maand later achter kwam.

Hoe zenuwachtig dan ook (en misselijk, want ze gaf achteraf toe twee maanden lang misselijk te zijn geweest), Máxima’s eerste Nederlandse speech gaf gelijk een heerlijk inkijkje in wie onze nieuwe prinses precies was. En hoe ze zich voelde in Nederland.

Kritische ogen

De Appeltjes van Oranje werden in 2003 voor het eerst uitgereikt. Wat het precies inhoudt? Elk jaar vallen drie sociale projecten in de prijzen die zich inzetten voor een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. De winnaars krijgen een oorkonde, geldbedrag ook een bronzen beeldje dat speciaal werd ontworpen door toen nog koningin Beatrix.

Máxima in gesprek met Willem-Alexander voor de uitreiking. Beeld ANP

“U krijgt straks een prijs, maar ik ga hem voor het eerst uitreiken. Het is vandaag bovendien ook de eerste keer dat ik in het Nederlands een grote toespraak houd. U begrijpt, dat is best spannend, zeker met zoveel kritische ogen en oren in de zaal. En daar reken ik die van mijn man, hier op de eerste rij, ook bij.”

Ze straalde helemaal

Stralend in goud (en niet alleen door die blouse dus) deelde ze haar persoonlijke band met de Appeltjes. Want: “Door wie kun je beter geholpen worden dan door mensen die er al bij horen en jou kunnen helpen deel te worden van de samenleving waar je door een speling van het lot, op zoek naar werk, uit nood of dankzij de liefde in bent terechtgekomen?”

Ze vervolgde. “En ja, als ik het zo formuleer, kom ik natuurlijk onvermijdelijk ook te spreken over mijzelf en hoe het met mij is gegaan in een land waar ik vroeger minder van wist dan de meeste Nederlanders nu misschien van Argentinië. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om als nieuwkomer van harte te kunnen zeggen: ‘Ja, ik hoor erbij’.”

Máxima met mevr. G. Theuns van de multiculturele huiskamer te Amsterdam, 15 mei 2003. Beeld ANP / ANP

Pluk van de Petteflet

Het beeld dat wij nog steeds hebben van onze koningin, zette ze die dag twintig jaar geleden al sterk neer. Máxima: “Spaans is mijn moedertaal, ik houd van empanadas, ik word ontroerd door muziek, ik ben dol op dansen en ik let niet zo op de tijd. Maar ik ben ook een econoom die jarenlang in New York en Brussel heeft gewoond en meer Engels sprak dan Spaans.”

Vrolijkheid bij de ontvangers van de Appeltjes van Oranje. Beeld ANP / ANP

En dan ben je toch ineens prinses van Nederland. “Ik ben nu Nederlandse en met heel mijn hart, maar mijn levensverhaal is dertig jaar toch heel anders geweest dan dat van mijn leeftijdgenoten hier. Ik ben niet hier op school geweest. Pluk van de Petteflet kan ik nauwelijks uitspreken en ik heb nooit op Koninginnedag met de rommel van zolder op de vrijmarkt gestaan. Maar u merkt wel, ‘it grows on me’, zoals mijn vrienden in New York zeggen. Die merken hoezeer ik me in Nederland thuis ben gaan voelen.”

Stiekem

Máxima was sindsdien altijd bij de uitreiking van de Appeltjes. Nou, op één keer na. En met goede reden. In 2007 nam Willem-Alexander de honneurs waar omdat Máxima toen pas was bevallen van prinses Ariane. Twee jaar eerder stond ze nog met een hoogzwangere buik bij de uitreiking, drie weken later beviel ze van prinses Alexia. En ja: die eerste keer had ze Amalia dus al stiekem bij zich.

Het verhaal van hoe we daar achter kwamen, komt binnenkort een keer voorbij in een andere Koninklijke Kiekjes.