Koninklijke kiekjes: Máxima’s favoriete hoedjes op de Dag van de Donut

Happy Dag van de Donut! Een dag die ook ten paleize gevierd wordt. Niet met een echte donut vermoedelijk (Hare Majesteit let chronisch op de lijn en áls ze dan aan de zoetigheden gaat, zijn het alfajóres), maar misschien wel met een lekker donuthoedje. Bij haar geliefd, en het wordt er bovendien weer voor.

Máxima tijdens (toen nog) Koninginnedag in Middelburg, 30 april 2010. Beeld ANP / ANP

Als het kwik stijgt

Wat is donutweer, vraag je je misschien af? Nou, op hoedengebied is dat warm weer. Máxima draagt haar vele donuts niet strikt op zomerdagen, maar wel zéér grotendeels.

RINCON - Koningin Máxima tijdens haar bezoek, samen met koning Willem-Alexander, aan ouderenorganisatie Cocari op Bonaire. Het koningspaar brengt een kennismakingsbezoek aan alle zes eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. ANP ROYAL IMAGES MICHAEL KOOREN Beeld ANP / ANP

Zo zagen we verscheidene donuts opduiken op de Cariben, dit jaar en tijdens eerdere bezoeken…

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hangen ter gelegenheid van hun 21-jarige huwelijk een slotje aan het Punda Love Heart tijdens een wandeling naar het Brionplein op Curacao, 2 februari 2023. Beeld ANP / ANP

…en is het hoedje zonder bovenkant ook op eigen bodem favoriet als het kwik stijgt.

Máxima tijdens de uitreiking van de Geuzenpenning, Vlaardingen 2016. Beeld Brunopress

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima op het Stadsplein in Amstelveen, 26 april 2014. Beeld ANP / ANP

Niet alom geliefd

Logisch eigenlijk: de donut is een hoed met ingebouwde airco. Voor als je wél graag een hoed wilt dragen, maar het eigenlijk te warm is om de boel te bedekken.

Máxima tijdens het Staatsbezoek aan Duitsland, Berlijn 2021 Beeld Brunopress

Het is een Máxima-specialité die niet bij iedereen even geliefd is. Qua look variëren haar donuthoedjes van recht-toe-recht-aan tot kunstzinnig. En ze heeft ze in allerlei kleuren, voor elke gelegenheid. Vooral van ontwerper Fabienne Delvigne.

Haar Zwitserse zakmes

Die heeft de hoed zelf niet de naam donut gegeven en verkoopt ook geen donuts op haar eigen website. Het dichtst komen de donuts bij een turban, een tulband dus. maar dan zonder bovenkant. Half haarband, half tulband, 100% polariserend maar ook 100% Máxima-approved.

Máxima en haar jongste dochter prinses Ariane tijdens de doopplechtigheid in de Kloosterkerk in Den Haag, 2007. Beeld ANP / ANP

Ze draagt haar signature hoedjes al zeker sinds de doop van prinses Ariane in 2007, dus ver voordat ze koningin werd. Noem het gerust Máxima’s Zwitserse zakmes onder de hoeden. Het donuthoedje kan bij vast en los haar. Het houdt haar gezicht lekker vrij en is multi-inzetbaar, voor een onderonsje met Barack Obama, een doopplechtigheid, een Koningsdag (of Koninginnedag), een staatsbezoek en zoveel meer.

Máxima en president Obama tijdens The International Ceremony, 2014. Beeld BrunoPress

Happy Donut Day!