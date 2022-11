Koraalrood & bordeauxrood: Máxima laat zien hoe je het samen draagt

Namelijk een rode, wollen jurk van Natan.

Máxima combineert koraalrood met bordeauxrood

Ze droeg de jurk al twee keer eerder: in december 2021 naar de Raad van State, waar Amalia geïntroduceerd werd en in februari 2022 bij de ontvangst van Olympische sporters.

Laarzen

Die eerdere keren droeg ze de jurk met pumps eronder en een bordeauxrode mantel eroverheen. Dit keer zien we geen jas op de foto’s - en dat in november - en draagt de koningin er laarzen onder. De laarzen komen uit een eerdere collectie van Gianvito Rossi, een van de favoriete schoenenmerken van de koningin.

Accessoires

Ze tailleert de jurk met een bordeauxrode ceintuur en draagt een tas van het Nederlandse label Wandler bij zich. In haar oren draagt ze hangers die Máxima al sinds 2006 heeft.

Werkbezoeken

Máxima was vanochtend in Eindhoven voor een bijeenkomst van SchuldenlabNL, VDL en een aantal andere bedrijven. Ze ging in gesprek over de financiële gezondheid van werknemers. Hierna ging ze door naar Utrecht voor de lancering van het online banenplatform www.refugeework.nl.

Koraalrood & bordeaurood: Máxima laat zien hoe je het samen draagt Beeld Brunopress/Patrick van Emst

