Máxima-kenner Josine Droogendijk laat aan het AD weten dat het erop lijkt dat Máxima een jas van haar man leende.

Máxima in grijze jas

Het gaat hierbij om bovenstaande foto, gemaakt op 23 februari. Máxima bracht een werkbezoek aan de Blauwe Haven in Rotterdam. Daar werd mentale overbelasting onder politie-agenten besproken.

Let op de knopen

Máxima draagt een grijze jas, met ruiten op de kraag. Royalty-deskundige Josine herkent hier een mannenjas in. “Bij damesmode zitten de knopen immers links, bij herenmode rechts. Dit verschil is in de achttiende en negentiende eeuw ontstaan omdat kleedsters vaak rechtshandig waren en zo beter de dames uit de hogere klasse konden aankleden”, legt Josine uit.

Greep uit zijn garderobe

Josine denkt daarom meteen aan een greep uit de garderobe van Willem-Alexander: “Droeg de koningin nu een jas van Willem-Alexander? Het zou wel wat koddig zijn, maar toch deed de plaatsing van de knopen mij gelijk denken aan een kledingruil.” Toch bedenkt ze zich snel...

‘Binnenstebuiten’ jas

“Als ik kijk naar de overige details van Máxima’s jas, dan vermoed ik echter dat hij niet van de herenafdeling komt, maar dat het een ontwerp is dat aan beide kanten gedragen kan worden. Als je een jas ‘binnenstebuiten’ draagt, verhuizen de knopen immers van links naar rechts. Als mijn vermoeden klopt, is de kans groot dat we de koningin binnenkort gaan zien met een geruite mantel met grijze revers”, aldus Josine. Wij gaan erop letten!

Willem-Alexander draagt zijn grijze mantels in ieder geval graag, dus het koningspaar kan wel matchen:

Leende koningin Máxima deze jas van Willem-Alexander? Beeld EM-Press/RP/Bernard Rübsamen

Bron: AD