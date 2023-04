Lekker lente: Koningin Máxima gespot in zonnig geel

Macron is in Nederland om de uitstekende betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland te herbevestigen. Daar hoort natuurlijk een ontmoeting met het koninklijk paar bij. Bij het Paleis op de Dam in Amsterdam was het koningin Máxima die in de spotlights stond in een mosterdgele creatie van haar favoriete ontwerper Natan.

Volgens royaltywatcher Josine Droogendijk was het een bekende outfit. Ze droeg deze eerder tijdens Koningsdag 2021 en tijdens een uitblinkerslunch in 2022.

De turban op Máxima’s hoofd is dezelfde stof als de rok en gemaakt door haar kamenier Jolanda, schrijft Josine op haar site.

Programma staatsbezoek

Op het programma staat vandaag een privélunch in het Koninklijk Paleis. Macron bezoekt vervolgens de Staten-Generaal in Den Haag. In de avond keren de Macrons weer terug naar het Koninklijk Paleis. Daar biedt het koningspaar hen een staatsbanket aan. Ook op woensdag werkt de president nog een heel programma af.

Bron: Modekoninginmaxima.nl/ANP