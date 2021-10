Máxima bewijst opnieuw dat de maxi-jurk dit najaar niet in je garderobe mag ontbreken

Niet elke outfit die onze koningin draagt is even geschikt voor een normale werkdag of een familieverjaardag, maar de maxi-jurk die Máxima woensdag droeg, zouden we zo van haar over willen nemen.

Koningin Máxima in maxi-jurk

Máxima droeg tijdens de jaarlijkse uitblinkerslunch een lange jurk van het merk Rixo. Ze droeg de jurk al eerder tijdens een videocall en een werkbezoek in 2019. Daaruit blijkt maar weer dat de maxi-jurk nog altijd even leuk en hip is als een paar jaar geleden. Een paar jaar geleden droeg ze de jurk met een schoen met een hak en nu liet ze zien hoe je zo'n jurk ook met laarzen kunt dragen.

Beeld Brunopress/POOL/P. van Katwijk

Máxima in dezelfde jurk tijdens een werkbezoek in 2019:

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Naaipatroon voor een maxi-jurk

Zelf ook zo’n maxi-jurk maken? Ga op zoek naar een soortgelijke, of natuurlijk een ander leuke, stof en gebruik dit naaipatroon om deze jurk zelf te naaien.

Bron: Modekoninginmaxima.nl