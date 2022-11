Máxima bewijst opnieuw dat ton sur ton hét geheim achter een goede outfit is

Draag je een outfit in één kleurenschema met verschillende tinten, dan zie je er automatisch chic uit. Dat bewijst koningin Máxima keer op keer. Donderdagmiddag verscheen ze in een bordeauxrode ton sur ton-look en wist ze opnieuw alle aandacht te vangen.

Máxima in ton sur ton

Het Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren vierde gisteren haar vijftiende jubileum, en dat was reden voor feestelijk bezoek van niemand minder dan Máxima. Voor de gelegenheid trok de koningin een volledig rode look aan, die ze samenstelde volgens haar favoriete stylingtruc. Met een ton sur ton-look zie je er namelijk altijd moeiteloos chic uit, zo weet Máxima inmiddels.

De outfit bestond uit een dieprode jurk met overslaghals van haar favoriete modehuis Natan en een bijpassende capemantel. De jurk droeg ze volgens royalty-expert en blogger Josine Droogendijk eerder al in januari en april van dit jaar, toen ze ’m ook met accessoires in dezelfde tint combineerde. Ook de hoed is een oude bekende. Die werd eerder al op haar hoofd gespot in 2019 en is van de hand van Fabienne Delvigne, Máxima’s favoriete hoedenontwerper.

Máxima laat opnieuw zien dat ton sur ton hét geheim is voor een goede outfit Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Favoriete outfitformule

Wie zo vaak in het openbaar gefotografeerd wordt, moet haast wel een vaste outfitformule hebben om op terug te vallen. Van kledingstress in de ochtend wordt immers niemand blij. Máxima’s formule is zonder twijfel ton sur ton. En dat het met werkelijk elk kleurenpalet kan? Ook dat bewijst ze. Kijk maar eens naar deze beige outfit, een knalrood voorbeeld of dit lijstje met al onze favoriete ton sur ton-looks van de koningin.

Bron: Modekoningin Máxima