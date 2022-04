Het koningspaar bezocht vandaag vijf gemeenten in de streek en sprak met inwoners, burgemeesters en ondernemers. Uiteraard mocht ook de Keukenhof niet ontbreken op deze dag vol bloemen en bollen.

De outfit van Máxima

De koningin ging niet voor een kleurrijke outfit, zoals we stiekem verwachtten bij een bezoek aan de bloemenvelden. Ze koos voor een donkere kleur: kobaltblauw. Misschien juist slim, want vloeken bij de kleurrijke bloemen deed ze niet!

Oscar de la Renta

Máxima droeg een prachtige donkerblauwe japon van Oscar de la Renta. Met de wit geborduurde bloemen op de zijkant van de jurk past het perfect bij de gelegenheid.

Pillbox

Ze droeg hierbij een pillbox van Bettina Thomas op haar hoofd, die we eerder zagen in 2013. Toen droeg ze ’m bij het kennismakingsbezoek van de Belgische koning Filip en koningin Mathilde aan Nederland.

Mantel van Natan

Haar donkerblauwe mantel is van Natan, en is geen onbekende. We zagen Máxima er al eerder mee, maar ook haar dochter Amalia droeg ’m op een belangrijk moment: bij het binnentreden bij de Raad van State. Koning Willem-Alexander kleedde zich vandaag eveneens gepast: hij droeg een stropdas vol met kleine tulpjes erop.

Koningin Máxima bezoekt de Duin- en Bollenstreek in een jurk met bloemen van Oscar de la Renta. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Typisch Hollands plaatje: koningin Máxima en koning Willem-Alexander in een tulpenveld tijdens het bezoek aan de bollenstreek. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander worden enthousiast onthaald in de Duin- en Bollenstreek. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bron: Modekoninginmaxima