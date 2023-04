Máxima brengt hartverwarmend bezoek aan opbouwdagen Bloemencorso Bollenstreek

“Het ruikt hier gelijk al fantastisch”, zegt de koningin als ze aankomt. Samen met Carla Breuer, de burgermeester van de gemeente Teylingen, steekt ze de eerste bloem op een van de wagens. Daarna krijgt ze een rondleiding langs de zestien praalwagens. Af en toe steekt ze zelf ook een bloem en ze spreekt met de vrijwilligers bij de wagens over hun werk.

Een bijzondere ontmoeting

Máxima ontmoette daar ook de twaalfjarige Julia uit Oekraïne. Zij is met haar pleegouders en hun elf andere (pleeg)kinderen gevlucht uit Oekraïne. Julia kwam met haar gezin terecht in de Bollenstreek bij de Nederlandse Herman en Toos. Julia heeft kanker en moet donderdag voor chemotherapie naar het prinses Máxima Centrum in Utrecht. Herman en Toos besloten haar als uitje mee te nemen naar de opbouw, dus deze ontmoeting was extra bijzonder.

Julia spreekt geen Nederlands, maar toevallig was er iemand aanwezig die kon vertalen. Ze vertelde aan Máxima dat ze ziek is en wordt behandeld in het ziekenhuis, dat is vernoemd naar de koningin. Máxima zei daarop dat het meisje geen betere zorg kon krijgen dan in het Prinses Máxima Centrum en nam samen met de glunderende Julia een foto.

SASSENHEIM - Koningin Máxima ontmoet Julia, een Oekraïens meisje met kanker, tijdens een rondleiding langs de zestien praalwagens bij de start van de opbouw van het Bloemencorso Bollenstreek. De praalwagens worden versierd met bolbloemen, zoals tulpen, hyacinten en narcissen. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN Beeld ANP / ANP

Jongeren met een beperking

Máxima nam ook plaats bij Corsogroep KAVB Noordwijkerhout, waar vier jongeren met een beperking meehielpen met het steken van de bloemen. Ze hielp hen met hun werk en maakte grapjes met ze. Zo zei ze dat hun vingers door het harde werken dezelfde kleur hadden gekregen als de bloemen.

Het Bloemencorso Bollenstreek is dit jaar van 19 tot en met 23 april. De optocht van de praalwagens rijdt op zaterdag 22 april van Noordwijk naar Haarlem.

Bron: ANP