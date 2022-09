Máxima deelt serieuze selfie met een belangrijke boodschap

Máxima plaatst een ogenschijnlijk vrolijke selfie, maar de boodschap erbij is serieus. “Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 1.850 mensen door suïcide”, zo begint ze haar bericht. “Op World Suicide Prevention Day denken wij extra aan de mensen die zijn overleden, aan de mensen die een poging hebben overleefd en aan iedereen die iemand moet missen of op enige manier door zelfdoding is geraakt. Ik draag een geel lintje; de kleur van hoop en roep iedereen op mentale problemen bespreekbaar te maken. Zo kunnen we samen mensenlevens redden.”

Belangrijk advies

De koningin roept mensen die denken aan zelfdoding óf zich zorgen maken om iemand, op om hierover te praten, eventueel anoniem. “Chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113”, zo adviseert ze.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 10 Sep 2022 om 0:14 PDT

“In die tijd wisten we niet beter”

Máxima sprak vorig jaar tijdens een interview met Matthijs van Nieuwekerk openhartig over de dood van haar zusje. “We hebben ons best gedaan, maar in die tijd wisten we niet beter”, zo legde ze uit. ,,Als iemand in je familie zelfmoord pleegt, is het niet alleen frustratie en verdriet. Er komt van alles bij kijken: angst, schaamte, er speelt van alles.” Door deze gebeurtenis is Máxima zich dan ook extra gaan inzetten voor de geestelijke gezondheidszorg.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Instagram