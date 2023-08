Máxima draagt een wel héél bekende groene jurk tijdens een regenachtig werkbezoek

En Máxima trok hiervoor een bekende jurk uit de kast.

Het koningspaar in de Gelderse Vallei

Willem-Alexander en Máxima bezochten de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede en Wageningen. Máxima had zich voor de gelegenheid fleurig gekleed, maar helaas zat het weer niet bepaald mee. Het regende zo hard dat de koningin op de kiekjes vooral te zien is in een jas en met paraplu.

Máxima’s outfit

De koningin droeg – onder die jas – haar felgroene outfit van Natan, die ze ook aanhad op Koningsdag 2023. Ze combineerde de jurk met haardecoratie van Fabienne Delvigne en een tasje van Marina Raphael.

Bloeiende streek

Het bezoek stond in het teken van de veranderingen in de streek. De Gelderse Vallei maakt namelijk een behoorlijke transformatie door. Zo is het inmiddels uitgegroeid tot Foodvalley. Ook het vrijwilligersleven en de sport in de regio zijn flink tot bloei gekomen, waardoor de sociale verbinding is versterkt.

Máxima in de jurk op Koningsdag 2023:

