Máxima draagt enkellange mantel tijdens nieuwjaarsontvangsten

Voor de gelegenheid trok koningin Máxima een van haar mooiste mantels uit de kast.

Thema wonen

Het koningspaar en prinses Beatrix ontvangen in het paleis allerlei politici, bestuurders en vertegenwoordigers van de Nederlandse samenleving. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zijn er ook mensen van de partij “die betrokken zijn bij het thema wonen”.

Outfit Máxima

Máxima is tijdens de eerste dag van de ontvangsten gehuld in een opvallende beige mantel die bijna tot haar enkels komt. Deze jas lijkt verdacht veel op het exemplaar dat ze droeg tijdens haar Zweedse staatsbezoek. Daaronder zien we een glimp van een outfit die ons ook bekend voorkomt. Zijn dit de blouse en de rok die Máxima afgelopen december droeg tijdens de uitblinkerslunch?

Koning Willem Alexander en koningin Máxima tijdens de traditionele nieuwjaarsontvangsten op het Koninklijke Paleis in Amsterdam (2023) Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Leden van corps diplomatique

Op woensdag moeten het koningspaar en prinses Beatrix weer aanwezig zijn, want dan is het de beurt aan de leden van het corps diplomatique en internationale organisaties. We zijn benieuwd wat Máxima dan weer voor moois uit de kast trekt.

Het valt royaltyvlogger Josine op dat Máxima zich lang niet altijd aan de ongeschreven modewetten houdt. Zo combineert ze kleuren die je in eerste instantie misschien niet bij elkaar zou kiezen. Dat zorgt voor een flinke dosis nieuwe inspiratie. Kijk maar:

Bron: Nouveau, Vorsten