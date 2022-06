De gele zomerjurk met palmprint brengt ons helemaal in zomerse sferen. De jurk is van het label Zimmermann. Ze draagt er een riem van raffia bij in de taille, die is van Oscar de la Renta.

Máxima draagt bekende jurk

De jurk is een bekende favoriet. Máxima droeg ’m al tijdens het jaarlijkse fotomoment van de Oranjes vorig jaar. Kijk hier maar eens.

Destijds ging ze voor een wit ceintuur. Ook droeg ze de jurk tijdens de Formule 1 in Zandvoort, toen met een oranje sjaal.

Bezoek aan Afrika

Máxima was van zondagavond tot en met dinsdag in Ivoorkust en woensdag 15 en donderdag 16 juni was ze in Senegal voor de Verenigde Naties.

De bezoeken aan de Afrikaanse landen stonden hoofdzakelijk in het teken van de financiële gezondheid van de landen en hun inwoners. Ze had een bomvolle agenda. Ze ging in gesprek met inwoners, maar ook met de presidentsvrouw van Ivoorkust, de vice-president, de premier en nog vele andere belangrijke figuren in de economische wereld.

Eerdere looks

Ze droeg de afgelopen dagen nog tal van andere fijne lookjes. Zo droeg ze in Ivoorkust deze heerlijke vakantielook en deze chique groene jurk en ging ze in Senegal voor deze rok met pauwenveren.

Máxima draagt fleurige, gele jurk op haar laatste dag in Senegal Beeld ANP / ANP

Dit kledingstuk heeft Máxima in alle kleuren en maten:

Bron: Modekoningin Máxima