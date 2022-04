Ze droeg hiervoor een prachtige plissé-jurk met bloemendessin en een breed ceintuur van Natan.

Máxima in groene jurk van Natan

Máxima koos voor een van haar favoriete labels. De jurk heeft ze al een poos in de kast hangen, want ze droeg ’m ook toen ze in 2021 een streekbezoek bracht aan Salland. Ze droeg er destijds dezelfde roodbruine hoed bij als vandaag in Zeeland. Zo zag dat er uit.

Twee losse items

We spreken nu wel over een jurk, maar eigenlijk zijn de rok en de top waarschijnlijk twee losse items. Op de site van Natan is namelijk te zien dat dat de top ook gewisseld kan worden voor andere bovenstukjes.

Four Freedom Awards

De drie Oranjes bezochten de Nieuwe Kerk in Middelburg voor de uitreiking. De Four Freedom Awards worden jaarlijks uitgereikt aan individuen en organisaties die zich inzetten voor de idealen van president Franklin Delano Roosevelt: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst.

Banden met de Oranjes

De Roosevelts komen oorspronkelijk uit Nederland en hebben al generaties lang diepe banden met de Oranjes. In 1982 vond de eerste editie plaats en won Juliana een van de awards.

Máxima draagt groene plissé-jurk van Natan voor bezoek aan Zeeland Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima heeft een hele eigen stijl. Ze houdt zich dan ook niet aan álle kledingetiquetten die ze voorgeschreven krijgt:

