Het ontwerp is van Lady Africa, het modelabel Irene Hin, geboren in Ghana, getogen in Nederland.

Máxima draagt pauwenverenrok in Senegal

Ook leuk aan het ontwerp: de stof van de rok is gemaakt bij Vlisco in Helmond. Het gaat bij dit design om zogeheten imitatiebatik. Batikken is een manier om een geweven stof met verf van een decoratie te voorzien. Deze techniek komt uit Indonesië.

Batikken

Eerst worden delen van de stof beschilderd met was. Die delen nemen geen verf meer op. Vervolgens wordt de stof in een verfbad gedompeld en ontstaan er prints. Op de rok van Máxima zijn strepen te zien die typisch zijn voor batik, maar het gaat hier om imitatiebatik.

Eerder gedragen

Máxima heeft de rok al een tijdje. Ze droeg ’m ook in 2016 tijdens een ontmoeting met asielzoekers en vluchtelingen. De bijpassende tas kreeg Máxima cadeau als bedankje voor haar eerdere aankoop. De tas droeg ze nog niet eerder in het openbaar. Ze droeg hierbij een collier uit een eerdere collectie van Monies en sleehakken van Gianvito Rossi.

Fijne looks

Tijdens haar bezoeken aan Ivoorkust en Senegal hebben we al een aantal mooie looks voorbij zien komen. Zo ging ze op haar eerste dag in Ivoorkust voor de ideale vakantielook. Op de tweede dag ging ze voor een iets chiquere look en droeg ze een groene, kanten jurk van Natan.

Máxima draagt pauwenverenrok met bijpassende tas in Senegal Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De geliefde oorbellen van Máxima zijn al sinds 2001 regelmatig te zien. Royalty-vlogger Josine vertelt wanneer ze de bijzondere sieraden draagt én wie deze aan haar schonk:

