Máxima droeg een trouwjurk naar de bruiloft in Jordanië

Josine Droogendijk vertelt op haar site Modekoninginmaxima.nl waar de avondjurk die koningin Máxima donderdagavond droeg vandaan komt: uit Pakistan.

“De jurk van Máxima heeft een Pakistaanse achtergrond”, schrijft Josine. Instagrampagina Royal Fashion Police werd benaderd door Mahpara Khan. Dat meldde dat de jurk die Máxima droeg door het modelabel is ontworpen.

Droogendijk benoemt ook de opvallende broderie d’art, een verzamelterm voor borduurtechnieken die in de couture worden gebruikt voor het bewerken van stoffen.

Máxima in haar jurk van Mahpara Khan, Amalia droeg Jan Taminiau. Beeld Getty Images

Eigenlijk een bruidsjurk

Het oorspronkelijke ontwerp blijkt te worden verkocht als bruidsjurk. Máxima droeg dus een Pakistaanse bruidsjurk naar een bruiloft. Bij haar avondjurk droeg Máxima een clutch van Dior en de Stuart tiara.

Amalia droeg een diadeem van de pauwenstaart-parure. Deze bestaat uit een diadeem, collier en een grote broche. Máxima droeg de Stuart tiara met een diamant die is vernoemd naar Mary Stuart. Beeld Getty Images

Máxima in blauw

Koning Willem-Alexander liep ’s avonds trots tussen zijn prachtig geklede vrouw en dochter in tijdens het gala. De huwelijksceremonie was overdag, waarbij Máxima zich in mooi blauw had gestoken. De beeldige bruid Rajwa droeg die dag couture van Elie Saab.

De bruiloft van Hoessein en Rajwa was in de Jordanese hoofdstad Amman.

Bron: Modekoninginmaxima.nl