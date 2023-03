Máxima en Amalia starten een trend: bloesjes met dít motief

Woensdag verscheen er een video op YouTube waarin koningin Máxima spreekt over het belang van financiële inclusie. Die video nam ze op vanwege haar rol bij de Verenigde Naties en sluit aan bij de reis die ze deze week namens de VN naar Marokko maakte.

Máxima in nieuwe bloes

In de video heeft Máxima een nieuwe bloes aan. Namelijk een exemplaar van het merk Zeus + Dione (shop je hier, maar kost je wel bijna 500 piek). Het is een witte bloes met gele en bruine details en brede manchetten. Josine Droogendijk constateert een royal trend: het motief op de bloes.

Nieuwe trend

Op haar website schrijft ze: ‘Blijkbaar vindt Máxima het Griekse motief op de zijde erg mooi, want in haar kast hangen drie (!) andere kledingstukken die ervan zijn voorzien.’ Inderdaad, in februari droeg Máxima op Sint-Maarten een bloes met de print op een okergele broek. Kijk hier maar eens. En volgens Josine heeft Máxima ook nog twee jurken met deze print; een bruine en een zeegroene.

Amalia

En ook dochter Amalia is er dol op. Volgens Josine heeft zij een maxi-jurk met het motief en twee bloezen. Eén daarvan zagen we op een foto met Claudia de Breij. De ander droeg ze naar de najaarsfotosessie van de Oranjes in 2022.

Máxima en Amalia in kleding met het motief Beeld Getty Images, Brunopress, ANP, RVD

In Nederland volgen we Máxima op de voet. Zo weten we natuurlijk dat onze koningin oorspronkelijk uit Argentinië komt. Hoe ze daar over Máxima denken? Entertainmentjournalist Matthijs Albers vroeg het de Argentijnse actrice Delfina Chaves, die Máxima gaat spelen in de nieuwe Videoland-serie:

Bron: Modekoningin Máxima