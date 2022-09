Máxima gespot in poederroze outfit mét platte schoenen

Voor het gemak droeg ze tijdens haar bezoek platte schoenen, want haar geliefde pumps kwamen dit keer niet van pas.

Ontwikkelingen in natuurbehoud

Voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima stond donderdag een streekbezoek aan de Peel in de provincie Noord-Brabant op de planning. Tijdens het bezoek kregen ze uitleg over de ontwikkelingen in natuurbehoud en de toekomst van de agrarische sector. Ook stonden ze even stil bij de invloed van corona op het in 2020 zwaar getroffen gebied. Hiervoor ging het koninklijk langs de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Helmond.

Wandeling door de bossen

Eerst maakten ze een wandeling door het Natura 2000-natuurgebied in Deurne. Een boswachter en verschillende andere mensen legden tijdens het wandelen uit wat het belang is van natuurbehoud in dit gebied. Ook vertelden ze over de effecten van stikstofneerslag en de transitie van cultuurgrond naar natuurgrond. Vervolgens spraken Willem-Alexander en Máxima een paar boeren over hun opties voor de toekomst.

Máxima op platte schoenen

Voor de gelegenheid had koningin Máxima opnieuw een roze outfit uit de kast getrokken. Deze zachtroze japon met ruches is een ontwerp van Natan. Aangezien deze dag in het teken stond van de natuur, combineerde Máxima de prachtige jurk met een handgemaakte bloemenband van Berry Rutjes.

Vanwege de drassige ondergrond tijdens de wandeling door de natuur droeg de koningin bij hoge uitzondering een keer géén hakken. Ja, je leest het goed: Máxima draagt ook weleens platte schoenen en dít zijn haar favorieten. Dit keer koos ze voor cognackleurige leren loafers.

Maar zoals we inmiddels wel weten is Máxima geen fan van plat schoeisel, dus zodra ze weer op een stenen vloer stond heeft ze de loafers ingeruild voor poederroze suède pumps.

Gerecyclede outfit

De jurk en haarband kun je herkennen, want het was niet de eerste keer dat de koningin deze outfit droeg. Eerder dit jaar straalde ze in dezelfde outfit bij de opening van het Jeroen Pit Huis op 11 mei 2022.

Koningin Maxima en Koning Willem Alexander tijdens streekbezoek aan de Peel in de provincie Noord-Brabant. Beeld Brunopress

Tijdens het bezoek aan de Peel droeg koningin Máxima voort gemak een paar loafers. Beeld Brunopress

Later op de dag switchte koningin Máxima van platte loafers naar prachtige poederroze pumps. Beeld Brunopress

Koningin Maxima tijdens de opening van Het Jeroen Pit Huis in Amsterdam in mei 2022. Beeld Brunopress

We hoeven je niet te vertellen dat Máxima van mooie schoenen houdt. Ze heeft thuis dan ook een duizelingwekkend aantal in de kast liggen. Kan jij raden hoeveel paar schoenen onze koningin heeft?

Bron: Brunopress