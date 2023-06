Beeld (Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images)

Máxima in het blauw op het huwelijk van kroonprins Hoessein van Jordanië

Koningin Máxima is donderdag met koning Willem-Alexander afgereisd naar Jordanië, waar kroonprins Hoessein in het huwelijk trad met Rajwa Khalid Al Saif. Ook Amalia is mee naar Jordanië waar donderdagavond een afsluitend feest is. Máxima was voor de ceremonie in het blauw gekleed.