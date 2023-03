Máxima in koninklijk blauw tijdens de eerste dag van het staatsbezoek aan Slowakije

Zoals altijd tijdens een staatsbezoek, heeft het koningspaar een vol programma. Dat begon vandaag bij het presidentieel paleis in Bratislava. Daar werden Willem-Alexander en Máxima welkom geheten door de president van het land, Zuzana Čaputová.

Máxima en Willem-Alexander in Slowakije

Daarna legden ze een krans bij de Poort van de Vrijheid in Devín. Dit is een monument dat werd opgericht voor de mensen die omkwamen tijdens hun vluchtpoging langs het IJzeren Gordijn tussen 1948 en 1989.

Vol programma

Er staat vandaag ook een wandeling met de president en de burgemeester door het historische stadscentrum van Bratislava op de planning. In die stad bezoeken ze ook een monument, dat voor de in 2018 vermoorde onderzoeksjournalist Ján Kuciak en zijn verloofde Martina Kušnírová is opgericht. In het kader van die tragische aanslag spreekt het koningspaar vervolgens in het Primaciálny Paleis over het belang van persvrijheid. In de avond staat een staatsbanket in het muziekgebouw Reduta op de planning.

Máxima’s look

De koningin werd vanochtend in een gloednieuwe outfit gespot. Ze ging voor een donkerblauwe jurk met overslag van haar favoriete modehuis, Natan. Op de jurk zijn glimmende knopen te zien. Ze droeg er een mantel van Natan overheen, die ze al heeft sinds 2002. En ze koos voor een hoed van Philip Treacy en oorbellen en een broche met historische saffieren. Op die broche is ook een diamant te vinden, die van koningin Wilhelmina is geweest.

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander zijn drie dagen in Slowakije voor een staatsbezoek. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Het koningspaar heeft een druk programma: van een stadswandeling tot een staatsbanket. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima droeg een jurk en mantel van Natan. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De hoed is een ontwerp van Philip Treacy. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima werd op 17 mei 1971 als Máxima Zorreguieta geboren in het Argentijnse Buenos Aires. Toch werd ze door haar ouders heel anders genoemd. Je hoort er meer over in deze video:

Bron: Modekoningin Máxima