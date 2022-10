Máxima in oogverblindend oranje tijdens Grieks staatsbezoek

De jurk is een ontwerp van het Griekse label Zeus + Dione. Het gaat om een oranje A-lijn jurk met witte stroken in het midden. De jurk is getailleerd en de rok loopt wijd uit.

Máxima draagt een hoed die volgens royalty-kenner Josine Droogendijk vermoedelijk een custom made ontwerp van Philip Treacy is. Hij staat namelijk bekend om de druppelvormige hoedjes.

De look van Máxima

De koning en koningin kregen eerder maandag een welkomstceremonie. Op de foto's hiervan is te zien dat Máxima bijzondere pareloorbellen draagt. Het gaat hier om Tahitaanse oorbellen gemaakt door Schoeffel. Volgens Josine Droogendijk heeft Máxima deze set waarschijnlijk al in 2002 gekocht bij juwelier Steltman, de Nederlandse hofjuwelier.

Bijzondere broche

Ook de broche die Máxima draagt is een bijzonder exemplaar. De broche wordt ook wel aardbeiblad-broche genoemd en is eerder gedragen door koningin Sophie. Maar ook voor Máxima is-ie zeker een favoriet: zij droeg ’m al minstens veertien keer.

Staatsbezoek

Het koningspaar landde gisteravond rond 23:00 uur lokale tijd op de luchthaven van Athene. De koning bestuurde het regeringstoestel zelf. De twee blijven drie dagen in Griekenland.

Het bezoek werd al twee keer uitgesteld: een keer vanwege corona en een keer vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het koningspaar zal tijdens het staatsbezoek onder andere een bezoek brengen aan Akropolis, een ziekenhuis voor kinderen met kanker en Thessaloniki, de tweede stad van Griekenland. Ook zullen ze in gesprek gaan met vluchtelingen.

Máxima in oogverblindend oranje op eerste dag van Grieks staatsbezoek Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bron: Modekoningin Máxima