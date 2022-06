Máxima in sprookjesachtig wit bij staatsbanket Oostenrijk

Nou denken wij bij Wenen continu aan Sissi en enorme plofjurken. Maar onze modieuze Majesteit denkt daar toch anders over en ging juist op heerlijk modern, in haar beroemde witte Stella McCartney en op enorme hakken.

Koningin Máxima in sprookjesachtig wit. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Er kwam nog wat bij kijken om ons koningspaar zo kwiek op locatie te krijgen deze avond, want het was me het dagje wel in Wenen. Niet alleen hadden de Oranjes een enorm druk programma vol kransen, gesprekken, rondleidingen, de burgemeester en leden van het parlement. Het was óók nog eens bloedheet in de stad met temperaturen van rond de 35 graden.

Dan moet je van goeden huize komen om nergens met zweetsnor boven de lekkere rode lip te verschijnen (de meegebrachte waaier is geen overbodige luxe), ook nog een beetje geïnteresseerd te doen en je ‘s avonds ook nog even in een galajurk te hijsen. Eentje met één mouw, gelukkig maar.

Gelukkig was de plaats van handeling genoeg een lokkertje vanavond. Schloss Belvedere is sinds 1903 een muziek met een beroemde collectie, vooral veel werken van Gustav Klimt. Een buitenkansje om daar eens iets van te zien na sluitingstijd.

Morgen wacht de Oranjes weer een lange en hete dag in het Oostenrijkse (waar ze normaal toch vooral voor de wintersport komen): ze gaan onder andere langs bij Oekraïense vluchtelingen die in Wenen worden opgevangen, doen een stadswandeling, lunchen met de bondskanselier en gaan op bezoek bij Nederlanders die in Oostenrijk wonen en werken.

Bron: Nouveau