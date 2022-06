Máxima in zeldzaam tv-interview: “Het leven van een koningin is geen sprookje”

Máxima gaf het tv-interview tijdens haar recente VN-reis naar Ivoorkust en Senegal. Ze sprak over haar leven als koningin en haar inzet voor financiële inclusiviteit van vrouwen wereldwijd. Maar ook over haar jeugd, haar gezin en de uitdagingen van koningin zijn.

Koningin Máxima leeft geen sprookje

Droom je ervan koningin te worden? Koningin Máxima maakt korte metten met de illusie dat de vrouw van een koning zijn rozengeur en maneschijn is. “Het is geen sprookje, ik werk harder dan ooit. Er komen veel verantwoordelijkheden bij kijken. (...) Als je deze positie bekleedt, heb je de verantwoordelijkheid om ergens verandering in te brengen. Ik neem dat heel serieus.”

Kritiek op koningshuis

Als de interviewer vraagt naar de kritiek op het koningshuis in Nederland, maakt Máxima duidelijk in elk geval niet van plan te zijn haar rol als koningin te veranderen. “Ieder persoon doet het op zijn eigen manier en naar eigen kunnen. Ik hoop zelf dat ik iets kan bijdragen met mijn talenten. Maar elke koningin is anders. Er is geen vaste vorm voor.”

‘De ideale koningin bestaat niet’

Nee, ‘de ideale koningin bestaat niet’, vervolgt Máxima. “Elk land heeft een ander systeem. En ook mijn dochter zal het op een andere manier doen dan ik. Het enige wat ik haar kan meegeven, is om te gaan voor wat je leuk vindt en je energie geeft. Want als je dat doet, kun je verandering teweegbrengen.”

Al Jazeera-interview met koningin Máxima terugkijken

Wil je het volledige, een half uur durende Al Jazeera-interview met koningin Máxima terugkijken? Dat kan hier.

De financiële inclusiviteit van vrouwen is slecht een van de vele thema’s waar Máxima zich voor inzet. De koningin probeert ook haar steentje bij te dragen aan duurzaamheid, en wel zo:

Bron: Al Jazeera