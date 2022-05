Vrolijk op de schommel, hier is Máxima één jaar.

1972 Máxima Zorreguieta, uit het familie-album van Willem-Alexander en Máxima. Beeld 3194/Hollandse Hoogte

Met zo’n naam kon het natuurlijk bijna niet uitblijven of Máxima Zorreguieta zou een hele grote worden. Letterlijk betekent Máxima in het Spaans ‘maximaal’, ‘het hoogst haalbare’, ‘de beste’. Jorge en María Zorreguieta vernoemden Máxima naar haar overgrootmoeder, maar op haar prestigieuze scholen zagen ze het meer als een self-fulfilling prophecy. “We moesten altijd lachen om haar naam”, deelt een studiegenootje met de Nederlandse pers als wij in 1999 van haar bestaan leren. “Alsof het een intentieverklaring was om altijd de beste te zijn.”

Jong geleerd...

Jeugdfoto van de toekomstige kroonprinses van Nederland met haar vader en zus Inés (midden), circa 1986. Máxima staat rechtsboven op de foto. Beeld Hollandse Hoogte / Capital Photo

Met zijn tweede vrouw María kreeg Jorge Zorreguieta vier kinderen.

Máxima Zorreguieta in 1974 met haar moeder en broertje Martin. Beeld 3194/Hollandse Hoogte

21 januari 1980 Jorge Zorreguieta, vlak voor een officiële reis met zijn vrouw, Maria de las Mercedes Cerruti, en hun dochter Máxima.Foto: © Argenpress.com / Argentine Out Beeld ArgenPress

Al op heel jonge leeftijd nam Coqui, zoals Máxima’s vader in Argentinië vaak genoemd werd, zijn meisje mee naar bijeenkomsten en later ook op werkreizen. Daar zou Máxima ook haar gevoel voor diplomatie hebben aangeleerd.

Máxima met jeugdvriendinnen Agustina Solonas, Samantha Deane en Tristana Maccio

Máxima in 1988 foto met linksboven haar vriendin Agustina, rechtsboven Samantha en linksonder, naast Máxima, Tristana. Foto: Argenpress.com Beeld Hollandse Hoogte / Buitenlandse

Máxima had een flinke vriendinnengroep en stond bekend als een grote gangmaker, dat meisje dat in al haar enthousiasme nog weleens de klas uit werd gestuurd omdat ze te veel kletste. Ze genoot van alles wat haar school te bieden had, zoals veel aandacht voor sport (ze was aanvoerster van het volleybalteam) en muziek. Dat laatste is diep in Máxima geworteld: ze speelt ook nu nog gitaar, zingt graag met haar dochters en zet zich in Nederland al jaren in voor meer muzieklessen op basisscholen.

Op vakantie

Máxima op vakantie in 1994, zo zag onze koningin eruit op haar 23e. Beeld ANP

Zo ontmoette ze Willem-Alexander

Nadat bekend werd dat ze een relatie had met Willem-Alexander, wist de pers Máxima overal te vinden. Beeld Hollandse Hoogte / Gamma Presse

Toen Máxima in het voorjaar van 1999 bij haar vriendin Cynthia Kaufmann, die ze kent sinds de kleuterschool, op de bank belandde met de boodschap dat ze klaar was met het geknipperlicht van haar huidige relatie, zag die haar kans schoon. Ze wist wel iemand voor Máxima.

BUENOS AIRES 22 april 2001, Máxima heeft geluncht met een groep vrienden in restaurant La Madeleine. Ze at er een Popeye salade en dronk water.Foto: G.Piko/Argenpress.com Beeld Hollandse Hoogte / Buitenlandse

In 2001 weet iedereen het: dit wordt onze nieuwe koningin.