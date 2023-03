Máxima kiest voor déze prachtige, nieuwe set van Natan tijdens laatste dag in Slowakije

Het is de laatste dag van het staatsbezoek aan Slowakije en ons koningspaar is al druk in de weer. Na een binnenlandse vlucht zijn ze vandaag bij het Tatragebergte.

Laatste dag in Slowakije

De planning in een notendop: een bezoek aan een hulpcentrum voor Oekraïense vluchtelingen, een bezoek aan het historische stadsdeel Spišská Sobota en een bezoek aan een school in Čaputová waar ze met leerlingen in gesprek gaan over de democratie en nepnieuws. Als laatste gaan ze naar het Nationaal Park Tatra. Met een gids maken ze een wandeltocht langs de rivier en krijgen ze een uitleg over het natuurbehoud.

Outfit van Máxima

Het is dus een drukke dag, waarop ze ook nog eens een stukje ongerepte natuur gaan verkennen, maar dat weerhield Máxima er niet van om een beeldige outfit uit de koffer te trekken. Ze ging voor een gloednieuwe set van haar favoriete modehuis Natan, bestaande uit een mantel, een wollen top en een pantalon van scubastof.

Accessoires

Hierbij draagt ze een clutch van het label Furla. Er zijn ook weer prachtige juwelen van de partij. In haar oren prijken grote vintage oorbellen van Mercedes Robirosa. Aan haar arm bungelt een gouden olifantenarmband van Cartier.

