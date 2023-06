De koningin draagt een tweedelig ensemble van zijde, ontworpen door Edouard Vermeulen van Natan. De outfit van Natan is aangekleed met een bijzonder sieraad: een diamanten broche met een parel, die we vaker bij Máxima hebben gezien. Al sinds de verloving met Willem-Alexander in 2001 is Máxima een trouwe klant van het Belgische modehuis Natan. Zou de rest van haar koffer ook volzitten met ontwerpen van Vermeulen?

Het programma van de eerste dag

Na de aankomst en de begroeting door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, gaat het koningspaar naar het Koninklijk Huis voor een welkomstceremonie. Vervolgens is het tijd voor politiek en worden de premier en het federaal parlement bezocht.

Máxima kiest voor een Belgische ontwerper tijdens staatsbezoek Beeld ANP / ANP

Aan het einde van de middag worden Willem-Alexander en Máxima samen met het Belgische koningspaar ontvangen op het stadhuis. Daarna wandelen ze over de grote markt en ontmoeten ze ook de inwoners en toeristen van Brussel. Dit wordt een ‘volksbad’ genoemd aan het Belgische hof.

Traditiegetrouw is het ’s avonds tijd voor een staatsbanket in het Kasteel van Laken. Zowel koning Filip als koning Willem-Alexander houdt een toespraak. Het staatsbezoek duurt in totaal drie dagen en is toch wel heel bijzonder, want de koningshuizen hebben een warme band. Niet alleen omdat ze buurlanden zijn, maar ook de koninginnen hebben een goede band. Er wordt zelfs weleens privé met z’n viertjes gedineerd. Dat geeft zo’n staatsbezoek natuurlijk wel een extra bijzondere lading.

